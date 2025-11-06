الجامعة العربية تشارك في أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية بالدوحة

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بوفد رفيع المستوى في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 4 - 6 نوفمبر 2025.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وبحضور عدد كبير من الملوك والرؤساء والأمراء في الدول العربية ودول العالم، مثلوا 167 دولة، بالإضافة الى قيادات الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة وعدد من المنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجالات الاجتماعية.

وهنأ السفير ماجد عبد الفتاح عبد العزيز رئيس وفد جامعة الدول العربية دولة قطر والدول العربية كلها على اعتماد إعلان الدوحة السياسي حول التنمية الاجتماعية، مؤكداً انه تضمن الأولويات العربية التي أعدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتعاون مع المجموعة العربية في نيويورك.

وأشاد رئيس الوفد بجهود المجموعة العربية وبعثة الجامعة في نيويورك في العملية التفاوضية التي نتج عنها تضمين تلك الأولويات في هذه الوثيقة العالمية الهامة، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي، ومشيداً بالاهتمام العربي بقيادة العملية التفاوضية من خلال المجهودات المكثفة التي بذلها المغرب كأحد ميسري العملية التفاوضية في نيويورك.

ونوه السفير إلى أن المشاركة العربية الرفيعة المستوى والفاعلة في القمة، بما في ذلك مشاركة العراق كرئيس مجموعة الــ77 والصين الممثل الرئيسي لمصالح الدول النامية في هذه القمة، مشيرا الى ان جامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء نظمت أكثر من 5 أحداث جانبية رفيعة المستوى حول مختلف المجالات الاجتماعية.

ركزت الأحداث الجانبية على موضوعات القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاندماج الاجتماعي الشامل، والتشغيل والعمل اللائق. فضلاً عن مشاركة الجامعة الفعالة في الجلسات الرئيسية للمؤتمر على مستوى القمة وغيرها من الفعاليات التي شاركت الدول العربية في تنظيمها؛ لإبراز التوجهات الرئيسية حول الأولويات العربية، والتعبير عن طموح الشعوب العربية.

وأكدت الفعاليات العربية العزم على مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية رغم التحديات الجسام التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الممارسات اللاإنسانية للقوة القائمة بالاحتلال وتأثيرها بشكل مباشر وغير مباشر على تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال عدد من المبادرات العربية الهامة المتعلقة بالديون وتمويل التنمية وتغيير المناخ والاندماج الاجتماعي وإبراز الهوية الثقافية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول العربية.