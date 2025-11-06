الجامعة العربية تشكل لجنة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري

وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري 2025، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.

جاء ذلك تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية، من المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في متابعة انتخابات مجلس النواب المصري 2025.

وقد ضمت هذه البعثة في عضويتها مجموعة من المتابعين من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ينتمون إلى عدة جنسيات عربية، لمتابعة هذه الانتخابات المقرر إجراء مرحلتها الأولى يومي 10 و11 نوفمبر 2025 ومرحلتها الثانية يومي 24 و25 نوفمبر 2025.

وتتمثل أهداف البعثة في متابعة مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك فترة الترشح وفترة الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعدّ وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية.

وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المتابعين على مدار أيام الاقتراع، وستقوم البعثة خلال هذه الفترة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.

وستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب الانتهاء من عملية متابعة الجولة الأولى بمرحلتيها، فيما ستصدر تقريرها النهائي بعد انتهاء كافة مراحل العملية الانتخابية، والذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متضمناً ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرساله لاحقاً إلى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.