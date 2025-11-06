قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟
منتجات عسكرية بتوقيع أبناء مصر.. ترقبوا مفاجآت الإنتاج الحربي في "EDEX 2025"
الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ
مدبولي: لولا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية لما نجحنا في جذب الاستثمارات
السوبر المصري | «توروب» يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا
قرار عاجل من التعليم بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة
توك شو

تفاقم الأزمات الإنسانية في غزة.. غارات إسرائيلية تضرب صور في لبنان

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمود محسن

تزداد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة سوءًا مع تفاقم الأزمات المعيشية واستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

مراسل "القاهرة الإخبارية": تفاقم الأزمات الإنسانية في غزة وسط خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بناية سكنية في حي الدرج شرق مدينة غزة انهارت قبل قليل على رؤوس قاطنيها، مشيرًا إلى أن المبنى كان قد تعرض في وقت سابق لقصف إسرائيلي جعله آيلًا للسقوط، إلا أن مئات العائلات الفلسطينية اضطرت إلى العودة للسكن في منازل مدمرة أو متصدعة لعدم وجود بدائل أخرى.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أنها تعمل حاليًا على انتشال ضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، فيما أطلقت الأجهزة المختصة تحذيرات جديدة مع اقتراب فصل الشتاء، بسبب مخاطر السكن في المنازل المهددة بالانهيار أو الخيام المنتشرة على طول الساحل الغزي، خاصة مع احتمال ارتفاع الأمواج وغرق تلك الخيام.

وأشار أبو كويك إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته للهدنة خلال ساعات الليل وصباح اليوم، حيث استهدف مناطق شرقية في مدينة خان يونس وشرق محافظة غزة بعمليات قصف ونسف لأحياء سكنية، إضافة إلى غارات جوية متكررة في المناطق الشرقية الواقعة قرب "الخط الأصفر"، والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل.

تتكرر كل خميس.. مراسلنا: غارات إسرائيلية عنيفة تضرب قضاء صور في جنوب لبنان وسقوط ضحايا

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة قبل قليل على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، تركزت بشكل خاص في عدد من بلدات قضاء صور.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات استهدفت مناطق جبلية ومفتوحة في محيط بلدتي العباسية وصور، مشيرًا إلى أن العباسية تقع عند مدخل مدينة صور، وأن القصف تسبب في انفجارات عنيفة وأضرار مادية كبيرة، وسط أنباء أولية عن سقوط ضحايا جراء هذا الاستهداف المكثف.

وأضاف سنجاب أن الغارات تأتي بعد يوم واحد من استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة في بلدة برج رحال الواقعة أيضًا ضمن قضاء صور، ما يعكس تصعيدًا واضحًا في وتيرة العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان.

وأشار المراسل إلى أن هذه الهجمات تندرج ضمن سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال منذ نحو شهر، حيث يشنّ ضرباته الجوية كل يوم خميس تقريبًا، فقد شهد الخميس الماضي غارات عنيفة على منطقة جبل الريحان، فيما سبقتها هجمات مماثلة على مناطق في البقاع شرق لبنان، ليكون هذا هو الخميس الرابع على التوالي الذي تتعرض فيه الأراضي اللبنانية لغارات جوية مكثفة.

إطلاق النار قطاع غزة بناية سكنية العـائلات الفلسطينية الدفاع المدني

