الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لكرة السرعة بعد عودتهم من العاصمة الهندية نيودلهي عقب التتويج التاريخي ببطولة العالم لكرة السرعة رقم 36 لفئتي الكبار والناشئين والتي أُقيمت خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2025 بمشاركة منتخبات بولندا وألمانيا وأوكرانيا والعراق والكويت والهند وفلسطين

وكان في استقبال الأبطال الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الحافز الرياضي نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث نقل تهنئة الوزير للبعثة على الإنجاز العالمي الذي تحقق بحصد جميع الميداليات الذهبية في مختلف الفئات

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تهانيه للاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب وللاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز التاريخي يجسد تفوق الرياضة المصرية على المستوى العالمي ويعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الموهوبين وتوفير كافة مقومات النجاح للمنتخبات الوطنية في طريق تحقيق الإنجازات ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية مشيدًا بالجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد المصري لكرة السرعة في إعداد جيل متميز من الأبطال القادرين على الاستمرار في تحقيق البطولات

وجاءت نتائج البطولة لتؤكد التفوق المصري الكامل في جميع الفئات حيث حقق اللاعبون واللاعبات مراكز الصدارة التالية

فئة الناشئين

خديجة هاني المركز الأول فردي ناشئات وزوجي ناشئات وزوجي مختلط

يارا أبو شبانة المركز الأول زوجي ناشئات والثاني سولو ناشئات

إبراهيم أشرف المركز الأول فردي ناشئين وزوجي ناشئين وزوجي مختلط

مروان رامي المركز الأول سولو ناشئين وزوجي ناشئين وزوجي مختلط

فئة الكبار

حازم ياسر أول فردي رجال

حبيبة سامح أول فردي إناث

ندى أحمد وندى خالد أول زوجي إناث

محمد أسامة وسيف إيهاب أول زوجي رجال

منة الله محمد الجديدي وعمر نجاح أول زوجي مختلط

شيماء عبد العظيم أول سولو إناث

سلمى بسام أول سبيد سولو إناث

محمد إبراهيم ناجي أول سولو رجال وأول تتابع مختلط

يوسف كامل أول سبيد سولو رجال

عمر شريف أول تتابع مختلط وثاني سولو رجال

ميار أشرف أول تتابع مختلط وثاني سولو إناث

لي لي أمين أول تتابع مختلط وثاني سبيد سولو