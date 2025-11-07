قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند

أبطال منتخب مصر لكرة السرعة
أبطال منتخب مصر لكرة السرعة

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لكرة السرعة بعد عودتهم من العاصمة الهندية نيودلهي عقب التتويج التاريخي ببطولة العالم لكرة السرعة رقم 36 لفئتي الكبار والناشئين والتي أُقيمت خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2025 بمشاركة منتخبات بولندا وألمانيا وأوكرانيا والعراق والكويت والهند وفلسطين

وكان في استقبال الأبطال الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الحافز الرياضي نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث نقل تهنئة الوزير للبعثة على الإنجاز العالمي الذي تحقق بحصد جميع الميداليات الذهبية في مختلف الفئات

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تهانيه للاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب وللاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز التاريخي يجسد تفوق الرياضة المصرية على المستوى العالمي ويعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الموهوبين وتوفير كافة مقومات النجاح للمنتخبات الوطنية في طريق تحقيق الإنجازات ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية مشيدًا بالجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد المصري لكرة السرعة في إعداد جيل متميز من الأبطال القادرين على الاستمرار في تحقيق البطولات

وجاءت نتائج البطولة لتؤكد التفوق المصري الكامل في جميع الفئات حيث حقق اللاعبون واللاعبات مراكز الصدارة التالية

فئة الناشئين
خديجة هاني المركز الأول فردي ناشئات وزوجي ناشئات وزوجي مختلط
يارا أبو شبانة المركز الأول زوجي ناشئات والثاني سولو ناشئات
إبراهيم أشرف المركز الأول فردي ناشئين وزوجي ناشئين وزوجي مختلط
مروان رامي المركز الأول سولو ناشئين وزوجي ناشئين وزوجي مختلط

فئة الكبار
حازم ياسر أول فردي رجال
حبيبة سامح أول فردي إناث
ندى أحمد وندى خالد أول زوجي إناث
محمد أسامة وسيف إيهاب أول زوجي رجال
منة الله محمد الجديدي وعمر نجاح أول زوجي مختلط
شيماء عبد العظيم أول سولو إناث
سلمى بسام أول سبيد سولو إناث
محمد إبراهيم ناجي أول سولو رجال وأول تتابع مختلط
يوسف كامل أول سبيد سولو رجال
عمر شريف أول تتابع مختلط وثاني سولو رجال
ميار أشرف أول تتابع مختلط وثاني سولو إناث
لي لي أمين أول تتابع مختلط وثاني سبيد سولو

