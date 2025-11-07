قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء .. إعادة تشكيل اللجان الرئيسية والنوعية بنقابة البيطريين

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إعادة تشكيل اللجان الرئيسية والنوعية، وذلك خلال جلسة مجلس النقابة العامة، المنعقدة أمس الخميس 6 نوفمبر 2025، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن.

وجاء تشكيل لجان نقابة الأطباء البيطريين الرئيسية والنوعية على النحو التالي:

أولا: اللجان الرئيسية، وتشمل:

  • اللجنة الاجتماعية، برئاسة د. ناجي سلام، د. سمر الدسوقي.
  • اللجنة العلمية، برئاسة أ.د. جمال شمس، د. محمود عفيفي.
  • لجنة الشكاوى والمقترحات، برئاسة  أ.د. جمال شمس.
  • المركز العلمي، برئاسة رئيس المركز د. سارة عطا الله.
  • مجلس إدارة نادي النيل الاجتماعي، برئاسة د. ياسمين أبو الخير (رئيس مجلس إدارة نادى النيل الاجتماعي)، د. رامي محمد فتحي (أمين صندوق)، 

د. عبد العزيز الجوهري   عضوا
د. محمود عفيفي           عضوا
د يوسف العبد              عضوا 
د. سمر الدسوقي          عضوا 
د. إيمان ماهر               عضوا 

  • مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، برئاسة د. الحسيني محمد عوض ( مديرا للصندوق)، د. يوسف العبد (أمينا للصندوق).

د. إيمان ماهر              عضوا 
د. أحمد طنطاوي         عضوا
د. ياسمين أبو الخير      عضوا

ثانيا: اللجان النوعية، وتشمل:

  • لجنة النقابات الفرعية، برئاسة د. ناجي سلام.
  • اللجنة الثقافية، برئاسة د. سمر الدسوقي.
  • لجنة العلاج، برئاسة د. أحمد الخيري، د.إيمان ماهر
  • لجنة الإسكان، برئاسة د. سمر الدسوقي
  • لجنة الأدوية والشركات، برئاسة أ.د. جمال شمس.
  • لجنة سلامة الغذاء، برئاسة د. رامي محمد فتحي.
  • لجنة الشباب، برئاسة د. أيمن حلمي.
  • لجنة المنشآت البيطرية، برئاسة د. إيمان ماهر.
  • لجنة تكنولوجيا المعلومات، برئاسة د. أيمن حلمي.
النقابة العامة للأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن أعلدة تشكيل لجان البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

بالصور

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد