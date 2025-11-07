بالأسماء .. إعادة تشكيل اللجان الرئيسية والنوعية بنقابة البيطريين

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إعادة تشكيل اللجان الرئيسية والنوعية، وذلك خلال جلسة مجلس النقابة العامة، المنعقدة أمس الخميس 6 نوفمبر 2025، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن.

وجاء تشكيل لجان نقابة الأطباء البيطريين الرئيسية والنوعية على النحو التالي:

أولا: اللجان الرئيسية، وتشمل:

اللجنة الاجتماعية، برئاسة د. ناجي سلام، د. سمر الدسوقي.

اللجنة العلمية، برئاسة أ.د. جمال شمس، د. محمود عفيفي.

لجنة الشكاوى والمقترحات، برئاسة أ.د. جمال شمس.

المركز العلمي، برئاسة رئيس المركز د. سارة عطا الله.

مجلس إدارة نادي النيل الاجتماعي، برئاسة د. ياسمين أبو الخير (رئيس مجلس إدارة نادى النيل الاجتماعي)، د. رامي محمد فتحي (أمين صندوق)،

د. عبد العزيز الجوهري عضوا

د. محمود عفيفي عضوا

د يوسف العبد عضوا

د. سمر الدسوقي عضوا

د. إيمان ماهر عضوا

مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، برئاسة د. الحسيني محمد عوض ( مديرا للصندوق)، د. يوسف العبد (أمينا للصندوق).

د. إيمان ماهر عضوا

د. أحمد طنطاوي عضوا

د. ياسمين أبو الخير عضوا

ثانيا: اللجان النوعية، وتشمل: