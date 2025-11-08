قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك
المكسيك تنفي وجود أي تقارير بشأن مخطط لإغتيـ.ال السفير الإسرائيلي
المسرح واحشني.. حسين فهمي يكشف عن أعماله الفنية القادمة
ترامب : لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي قمة العشرين بجنوب أفريقيا
10 نساء مطرودات من رحمة الله.. احذري هذه الأفعال فلا تكوني إحداهن
حسام غالي: بصمات مدرب الأهلي ظهرت أمام سيراميكا.. وأداء توروب يتطور
توك شو

حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو

حسين فهمي
حسين فهمي
محمد شحتة

كشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سلسلة من بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مؤخرًا مع عدد من المهرجانات والمؤسسات السينمائية والإعلامية الدولية، بهدف تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين مصر ومختلف دول العالم، وعلى رأسها الصين، مؤكدًا على أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة المهرجان لتوسيع دائرة التعاون الدولي ووضع السينما المصرية في موقعها اللائق على الخريطة العالمية.

وأوضح الفنان حسين فهمي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "عملنا بروتوكولات كثيرة جدًا، عملت بروتوكول مع مهرجان في شينغدو، مهرجان الباندا، جولدن أوورد للباندا، وأنا حصلت على أوورد منها، فعملنا معاه تعاون، عملنا تعاون مع كل من هو مهتم بالإعلام في الصين، وهي مؤسسة الصين للإعلام، ودي مؤسسة مهمة جدًا عملت معاها بروتوكول، عملنا أيضًا قبل كده مع شنغهاي فيلم فيستيفال، عملنا مع بيجينغ، يعني في الحقيقة الارتباط مع الصين كان قوي جدًا هذه الفترة، وهيجي لنا وفود من الصين، هم مهتمين جدًا بالسينما المصرية، مهتمين بمصر عموماً الحقيقة، فأنا شايف إن دي خطوة كانت مهمة، إلى جانب إن إحنا رحنا مهرجانات كثيرة، يعني رحنا مهرجان كان وكان عندنا بافيليون في كان بالاشتراك مع مهرجان الجونة."

وعن تجربة التعاون المشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة، أوضح فهمي، :"هي كانت تجربة رائعة جدًا لأن إحنا كنا مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان معنا أيضًا مدينة الإنتاج الإعلامي، والفيلم كوميشن في مدينة الإنتاج، فإحنا الثلاثة، المهم العلم المصري اترفع على البافيليون وده كان يهمنا، وبعدين حصلنا على الجائزة الأولى كأحسن بافيليون، إحنا بقالنا عشر سنين ما بنروحش وبعدين أخذنا الجائزة الأولى فشيء ممتاز جدًا".

وأشار فهمي إلى أن إدارة المهرجان تمثل بالنسبة له عملية إنتاج فني متكاملة، قائلًا: "أنا بهتم بالمهرجان جدًا، وبأعتبر المهرجان ده بمثابة إنتاج فيلم، فهو بالنسبة لي سيناريو كبير بيشارك فيه نجوم ومخرجون ومديرو تصوير ومنتجون، ونسعى لتقديم المهرجان في أحسن صورة ممكنة، ونشوف النتيجة في النهاية".

كما كشف رئيس المهرجان عن تفاصيل أفلام الافتتاح والختام قائلاً: "لدينا فيلم افتتاح قوي جدًا لم أعلن عنه بعد، أما فيلم الختام فسيكون (صوت زهرة رجب)، وهو الفيلم الذي سيفتتح به مهرجان الدوحة، ويعرض في اليوم التالي كفيلم ختام مهرجان القاهرة، وقدرنا نحصل على هذا الفيلم، وإن شاء الله يكون العرض جيد جدًا".

حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي مصر الصين السينما المصرية مهرجان الجونة

