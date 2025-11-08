قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك
المكسيك تنفي وجود أي تقارير بشأن مخطط لإغتيـ.ال السفير الإسرائيلي
المسرح واحشني.. حسين فهمي يكشف عن أعماله الفنية القادمة
ترامب : لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي قمة العشرين بجنوب أفريقيا
10 نساء مطرودات من رحمة الله.. احذري هذه الأفعال فلا تكوني إحداهن
حسام غالي: بصمات مدرب الأهلي ظهرت أمام سيراميكا.. وأداء توروب يتطور
توك شو

المسرح واحشني.. حسين فهمي يكشف عن أعماله الفنية القادمة

حسين فهمي
حسين فهمي
محمد شحتة

كشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن استعداده لتقديم مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يقرأ حاليًا أكثر من عمل درامي وسينمائي ومسرحي، في إطار عودته المنتظرة إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل.

وأوضح الفنان حسين فهمي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "أيوه في حاجات بقرأها، وفي كلام على مسرحية، وفي كلام أيضًا على مسلسل، وفيلم.. المسرح لذيذ قوي بيوحشني جدًا".

وأضاف في حديثه عن علاقة مهرجان القاهرة  السينمائي مع المهرجانات السينمائية المصرية، قائلًا: "ما فيش شك في كده وأنا سعيد جدًا بمهرجانات كتيرة يعني مهرجان زي مهرجان الجونة. لما يبقى عندنا مهرجان إسكندرية، عندنا مهرجان الأقصر، عندنا.. كل ما بيزيد المهرجانات كل ما ده بيبقى دليل على اهتمام الدولة بالثقافة واهتمام أيضًا الأفراد بالثقافة. فمهرجان الجونة مهرجان بيقيمه مصريون زي نجيب ساويرس وسميح وهم أصدقاء عمر يعني. فشيء يسعدنا كلنا ما فيش شك، وإن إحنا نتعاون مع بعض ده مهم جدًا".

وأشار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي إلى أن التعاون بين المهرجانات المصرية دليل على الوعي الثقافي المشترك، مؤكدًا أن نجاح أي مهرجان هو نجاح لمصر كلها.

وعن أغنية "يا واد يا تقيل" التي ارتبطت باسمه منذ بداياته الفنية، أوضح فهمي بابتسامة: "بتسعدني جدًا، أنا مدى عمري من يوم ما اتعرض الفيلم وأنا كده، بس أخيرًا بقى اتضاف لها حاجة اسمها (راح فين زمن الشقاوة)، فأنا طول ما أنا ماشي يا كده يا كده، (راح فين زمن الشقاوة)، اللي هو الزمن ما راحش لسه موجود".

وفي ختام حديثه، تحدث الفنان حسين فهمي عن فلسفته الخاصة في التعامل مع الحياة والضغوط، قائلًا: "أنا ليا فلسفة في الحياة، أنا بعتبر اللحظة اللي أنا عايشها هي اللحظة دلوقتي.. الماضي انتهى ما لوش وجود، والمستقبل ما حدش عارفه، فالحاضر هو الشيء الوحيد اللي في حياتنا لازم نستمتع بيه لأقصى درجة، ما حدش عارف إيه اللي هيحصل.. واللي فات خلاص يعني خلص، ما حدش يقدر يقول هل إحنا امبارح بالليل كنا موجودين في هذا المكان؟ ما حدش يقدر يثبتها، هي كلها في الذاكرة، فإذًا بما أنها في الذاكرة فالواحد يتحكم في الذاكرة بتاعته، ويفكر في الحاجات السعيدة، ويفكر في اللحظة دي، ويسعد نفسه قد ما يقدر".

