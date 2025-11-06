قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الثقافة يلتقي حسين فهمي لبحث ترتيبات انطلاق الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

في إطار استعدادات وزارة الثقافة لإطلاق فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بالفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، لبحث التفاصيل النهائية الخاصة بترتيبات الانطلاق المقرر خلال الفترة من 12 حتى 21 نوفمبر الجاري، وما تتضمنه الدورة الجديدة من فعاليات وبرامج واحتفاءات سينمائية تُجسّد مكانة القاهرة كعاصمة للفن والإبداع.

وخلال اللقاء، أكد وزير الثقافة أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمثل واجهة حضارية لمصر أمام العالم، وأحد أبرز أدوات قوتها الناعمة التي تسهم في ترسيخ مكانتها الثقافية والفنية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم لإنجاح الدورة المقبلة، بما يضمن خروجها في أبهى صورة تليق بتاريخ السينما المصرية وريادتها في المنطقة.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن المهرجان يُعد منصة رائدة لتبادل الخبرات والرؤى بين صُنّاع الفن السابع من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذه الدورة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم الصناعات الإبداعية، وتعزيز التعاون الثقافي الدولي، مشيرًا إلى أن البرنامج هذا العام يشهد توسعًا في نوعية المشاركات والعروض، إلى جانب استحداث فعاليات جديدة تجمع بين السينما والفنون التشكيلية، وتعكس رسالة السلام والأمل التي تحملها القاهرة للعالم.

من جانبه، أعرب الفنان الكبير حسين فهمي عن خالص تقديره لاهتمام ودعم وزارة الثقافة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حجر الأساس في نجاح المهرجان واستمراره كمنصة فنية عالمية ذات هوية مصرية أصيلة. واستعرض فهمي الترتيبات النهائية الخاصة بحفل الافتتاح وحضور الضيوف من حول العالم، إلى جانب البرامج الفنية وعروض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

وأشار رئيس المهرجان إلى أن الدورة 46 ستشهد تطويرًا في آليات التنظيم والعرض، بما يواكب أحدث التوجهات في صناعة السينما عالميًا، مع حرص إدارة المهرجان على تعزيز مشاركة الشباب والفنانين المستقلين، وفتح آفاق جديدة للحوار بين الأجيال الفنية المختلفة بما يُثري المشهد السينمائي المصري والعربي.

وفي ختام اللقاء، ثمَّن وزير الثقافة الجهود المبذولة من إدارة المهرجان وفريق العمل لإنجاز المهام التنظيمية في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سيظل علامة مضيئة في مسيرة الإبداع المصري، وجسرًا للتواصل الحضاري والإنساني بين مصر والعالم.

وزارة الثقافة مهرجان القاهرة السينمائي الدكتور أحمد فؤاد هَنو حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

مكتبة مصر العامة بالزقازيق

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

Lexus Sports Concept

بقوة 800 حصان.. تويوتا تعيد رسم ملامح الأداء الرياضي بمحرك V8 جديد

روبوت إكس بينج

إكس بينج الصينية تتحدى تسلا بروبوتات بشرية.. شاهد

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

فيديو

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد