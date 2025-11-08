حسين فهمي: رفضنا شركات راعية لمهرجان القاهرة السينمائي بسبب دعمهم للاحتلال

قال الفنان حسين فهمي، إن له علاقة بالفنانة يسرا والفنانة ليلى علوي، و" عشنا حياة طويلة ورحلة جميلة واشتغلنا مع بعض".

وأضاف حسين فهمي، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد"، أننا قريبين من بعض جدا وأصدقاء وكلنا بنتعب جدا عشان نسعد المشاهد.

وتابع: نسعى لتقديم دورة جديدة عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتم الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم الدولية ولجان التحكيم الأخرى، ولدينا سوق للفيلم، ومن المقرر أن يشارك في المهرجان 52 دولة مشاركة وأفلام من جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه تم ترميم 10 أفلام جديدة ولدينا حوالي 20 فيلم سيتم عرض القديم مع الجديد وما تم ترميمه.

وأشار إلى أن هناك رعاة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وكلهم مصريين وشركات مصرية، منوها أنه بسبب مأساة غزة كانت هناك مقاطعة للشركات التي تتعاون مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وتضامن المهرجان مع هذه المقاطعة ورفض هذه الشركات.