وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور
موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب
رياضة

خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بشأن استبعاد لاعبي الزمالك من المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
سارة عبد الله

رد الناقد الرياضي خالد طلعت، على هجوم بعض جمهور الزمالك على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بشأن عدم ضم لاعبي الأبيض.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: “جمهور الزمالك بيهاجم حسام حسن وبيقولوا انه متحامل على الزمالك وبيجامل الأهلي وبيضم لاعيبة كتير من الأهلي وبيتجاهل لاعيبة الزمالك في المنتخب الأول”.

وتابع: “حسام حسن في المنتخب الأول ضم 6 لاعبين من الزمالك صبحي وعبد المجيد ودونجا وفتوح واسماعيل وشحاته من بين 25 لاعب”.

وأضاف: “طيب حلمي طولان الزملكاوي الصميم مع المنتخب التاني ، ضم 3 لاعبين فقط من الزمالك عواد والونش وربيع من بين 27 لاعب وبرضه حلمي طولان مضمش ولا عمر جابر ولا ناصر ماهر اللي الجمهور بيطالب حسام حسن بضمهم للمنتخب الأول وضم بدالهم لاعيبة في الأهلي مبتلعبش أساسا زي قفشة ومحمد شريف وكريم فؤاد ، يعني طولان الزملكاوي مش مقتنع بعمر جابر ولا ناصر ماهر أساسا انه يضمهم للمنتخب التاني ، يبقى حسام هيضمهم للمنتخب الأول ؟؟!!".

واستطرد: “طيب ما تيجوا نشوف أسامة نبيه الزملكاوي الصميم اللي بيعشق تراب الزمالك مع منتخب الشباب في كاس العالم عمل ايه ، ضم 6 لاعبين من الأهلي ، و3 من إنبي ، و3 من زد ،  ولاعب وحيد فقط من الزمالك (محمد السيد) ”.

وأوضح: “ أحمد الكاس نجم الزمالك السابق مع منتخب الناشئين في كاس العالم عمل ايه ؟؟ ضم 6 لاعبين من الأهلي ، و8 من إنبي ، و2 لاعيبة فقط من الزمالك عمر عبد العزيز ومحمد حمد”.

وأضاف: “وبعدين معظم اللاعيبة الدوليين اللي كانوا في الزمالك وبينضموا للمنتخب سابوا الزمالك وراحوا أندية تانية زي زيزو وامام عاشور ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي ومصطفى محمد وأسامة فيصل وأحمد عيد وياسين مرعي”.

واختتم: “المشكلة مش في حسام حسن خالص ، المشكلة في الزمالك نفسه مبقاش عنده لاعيبة كتيرة تصلح للعب الدولي في المنتخبات في مختلف الأعمار السنة وده بتأكيد المدربين أبناء الزمالك نفسهم زي طولان ونبيه والكاس”.

حسام حسن جمهور الزمالك الزمالك

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

حواسيب الألعاب

بإمكانات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب ألعاب في 2025

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

