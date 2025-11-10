خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بشأن استبعاد لاعبي الزمالك من المنتخب

رد الناقد الرياضي خالد طلعت، على هجوم بعض جمهور الزمالك على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بشأن عدم ضم لاعبي الأبيض.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: “جمهور الزمالك بيهاجم حسام حسن وبيقولوا انه متحامل على الزمالك وبيجامل الأهلي وبيضم لاعيبة كتير من الأهلي وبيتجاهل لاعيبة الزمالك في المنتخب الأول”.

وتابع: “حسام حسن في المنتخب الأول ضم 6 لاعبين من الزمالك صبحي وعبد المجيد ودونجا وفتوح واسماعيل وشحاته من بين 25 لاعب”.

وأضاف: “طيب حلمي طولان الزملكاوي الصميم مع المنتخب التاني ، ضم 3 لاعبين فقط من الزمالك عواد والونش وربيع من بين 27 لاعب وبرضه حلمي طولان مضمش ولا عمر جابر ولا ناصر ماهر اللي الجمهور بيطالب حسام حسن بضمهم للمنتخب الأول وضم بدالهم لاعيبة في الأهلي مبتلعبش أساسا زي قفشة ومحمد شريف وكريم فؤاد ، يعني طولان الزملكاوي مش مقتنع بعمر جابر ولا ناصر ماهر أساسا انه يضمهم للمنتخب التاني ، يبقى حسام هيضمهم للمنتخب الأول ؟؟!!".

واستطرد: “طيب ما تيجوا نشوف أسامة نبيه الزملكاوي الصميم اللي بيعشق تراب الزمالك مع منتخب الشباب في كاس العالم عمل ايه ، ضم 6 لاعبين من الأهلي ، و3 من إنبي ، و3 من زد ، ولاعب وحيد فقط من الزمالك (محمد السيد) ”.

وأوضح: “ أحمد الكاس نجم الزمالك السابق مع منتخب الناشئين في كاس العالم عمل ايه ؟؟ ضم 6 لاعبين من الأهلي ، و8 من إنبي ، و2 لاعيبة فقط من الزمالك عمر عبد العزيز ومحمد حمد”.

وأضاف: “وبعدين معظم اللاعيبة الدوليين اللي كانوا في الزمالك وبينضموا للمنتخب سابوا الزمالك وراحوا أندية تانية زي زيزو وامام عاشور ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي ومصطفى محمد وأسامة فيصل وأحمد عيد وياسين مرعي”.

واختتم: “المشكلة مش في حسام حسن خالص ، المشكلة في الزمالك نفسه مبقاش عنده لاعيبة كتيرة تصلح للعب الدولي في المنتخبات في مختلف الأعمار السنة وده بتأكيد المدربين أبناء الزمالك نفسهم زي طولان ونبيه والكاس”.