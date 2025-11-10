قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
الأهلي يهزم الزمالك 3 - 2 في بطولة الجمهورية مواليد 2007
رسميا.. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من زوجته آن الرفاعي
الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عامًا
المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025
إقبال متواصل من الناخبين بالجيزة في ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ
جلسة عاجلة.. إحالة 3 أشخاص بتهمة سب وقذف الإعلامية سالي عبد السلام للمحاكمة
حكومة الاحتلال: نتنياهو بحث مع كوشنر نزع سلاح حماس وسُبل عدم مشاركتها في إدارة غزة
بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجمهور الزمالك حول مستقبل أحمد عبد الرؤوف

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
سارة عبد الله

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالا لجماهير نادي الزمالك عقب هزيمة السوبر المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: “للنقاش كزملكاوي تفضل استمرار أحمد عبد الرؤوف وياخد فرصته كاملة أم التعاقد مع جهاز فني أجنبي واستمراره مساعد له ؟”.

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

أحرز ثنائية النادي الأهلي المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

نادي الزمالك مهيب عبد الهادي أحمد عبد الرؤوف

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

