مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجمهور الزمالك حول مستقبل أحمد عبد الرؤوف

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالا لجماهير نادي الزمالك عقب هزيمة السوبر المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: “للنقاش كزملكاوي تفضل استمرار أحمد عبد الرؤوف وياخد فرصته كاملة أم التعاقد مع جهاز فني أجنبي واستمراره مساعد له ؟”.

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

أحرز ثنائية النادي الأهلي المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.