برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
الهند والصين تتألقان في اليوم الخامس من بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة

تتواصل فعاليات بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة لليوم الخامس على التوالي داخل ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وسط منافسات قوية في مسابقات المسدس الهوائي للسيدات والرجال، الفردي والفرق. وشهد اليوم الخامس تألقًا لافتًا للمنتخبات الآسيوية، خاصة الهند والصين، اللتين تصدرتا منافسات اليوم بحصيلة ميداليات مميزة.

وفي مسابقة مسدس ضغط هواء 10م – سيدات فردي، فازت اللاعبة ياو تشيانشون من الصين بالميدالية الذهبية، بينما حصلت تشينغ هو شينغ من هونغ كونغ على الفضية، وجاءت تشيان وي من الصين في المركز الثالث محققة الميدالية البرونزية.

أما في مسابقة مسدس ضغط هواء 10م – فرق سيدات، فقد واصلت الصين تألقها بحصد الميدالية الذهبية عن طريق اللاعبات تشيان وي، ياو تشيانشون، وجيانغ رانشين، فيما نالت الهند الميدالية الفضية بفريقها المكون من إيشا سينغ، مانو بهاكر، وسوروتشي إندر سينغ، وحصدت كوريا الجنوبية الميدالية البرونزية بفريق أوه يي-جين، كيم بومي، ويانغ جي-إن.

وفي مسابقة مسدس ضغط هواء 10م – فرق رجال، انتزع المنتخب الهندي الميدالية الذهبية بقيادة رانا سامرات، تومار فارون، وكومار شرفان، وجاء المنتخب الإيطالي في المركز الثاني محققًا الفضية، بينما أحرز المنتخب الألماني الميدالية البرونزية بعد أداء متميز.

واختُتمت منافسات اليوم بمسابقة مسدس ضغط هواء 10م – رجال فردي، التي واصل فيها المنتخب الهندي تألقه، حيث حصد رانا سامرات الميدالية الذهبية، تلاه هو كاي من الصين في المركز الثاني، بينما فاز تومار فارون من الهند بالميدالية البرونزية.

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن المنافسات تشهد مستويات فنية عالية بين أبطال العالم، مشيرًا إلى أن التنظيم المصري حاز إشادة واسعة من الوفود المشاركة والاتحاد الدولي للرماية، في ظل ما توفره العاصمة الجديدة من إمكانيات رياضية وتنظيمية تضاهي كبرى المحافل العالمية.

وتستمر بطولة العالم للرماية حتى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة من أبطال وبطلات اللعبة من مختلف القارات، وسط اهتمام إعلامي دولي يواكب الحدث الذي يعكس مكانة مصر وريادتها في استضافة البطولات الكبرى.

