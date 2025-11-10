قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد صلاح يتفوق على نجوم أوروبا ويتصدر قائمة الأشهر في العالم لعام 2025

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

 أشاد تقرير عالمي بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق قائمة الأشهر في العالم لعام 2025  ليفربول الإنجليزي، بعدما جاء ضمن قائمة أشهر لاعبي كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم لعام 2025، ليؤكد مكانته كأحد أبرز رموز الكرة عالميًا وأسطورة القارة الأفريقية.

وذكرت شبكة LenteDesportiva في تقريرها أن محمد صلاح احتل المركز السادس بين نجوم كرة القدم الأكثر شعبية حول العالم، متفوقًا على عدد كبير من أبرز اللاعبين الصاعدين في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأكد التقرير أن تأثير محمد صلاح تجاوز حدود ملعب آنفيلد، مشيرًا إلى أنه أصبح أيقونة كروية عالمية تمثل القارة الأفريقية بأكملها، بفضل أهدافه القياسية وأدائه الثابت الذي جعله يُنظر إليه كأعظم لاعب أفريقي في التاريخ.

الترتيب العام لأشهر لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2025:

  1. كريستيانو رونالدو – البرتغال – النصر
  2. ليونيل ميسي – الأرجنتين – إنتر ميامي
  3. نيمار – البرازيل – سانتوس
  4. كيليان مبابي – فرنسا – ريال مدريد
  5. فينيسيوس جونيور – البرازيل – ريال مدريد
  6. محمد صلاح – مصر – ليفربول
  7. لامين يامال – إسبانيا – برشلونة
  8. كول بالمر – إنجلترا – تشيلسي
  9. جود بيلينجهام – إنجلترا – ريال مدريد
  10. إيرلينج هالاند – النرويج – مانشستر سيتي

وجاءت الصدارة من نصيب كريستيانو رونالدو، فيما حل ليونيل ميسي في المركز الثاني، ونيمار ثالثًا، بينما جاء كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
أما محمد صلاح، فقد واصل تأكيد مكانته بين عمالقة اللعبة عالميًا، ليبقى النجم العربي الوحيد ضمن قائمة العشرة الأوائل لعام 2025.

