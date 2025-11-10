قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
رياضة

الظروف صعبة.. تعليق مثير من أيمن يونس علي هزيمة الزمالك في السوبر

ايمن يونس
ايمن يونس
منار نور

علق أيمن يونس لاعب الزمالك السابق علي خسارة النادي الزمالك السوبر المحلي امام الاهلي في الإمارات

وكتب يونس عبر حسابه الشخصي اكس :" هارد لك لينا ..ظروف صعبه فعلا .. اعتقد لازم ترجع اللجنة الفنية مع جون إداورد المرحلة القادمة.. عمرو الجنايني و حازم إمام وميدو ..دي خطوه إيجابية مهمة في هذه المرحلة ..القادم اتمناه  أفضل بإذن الله .


وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامسة علي التوالي في تاريخه.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.

وقال المصدر إن تصرف زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تجاهله مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك شخصي ولا يدخل فى إطار المخالفات الرياضية.

وأضاف: اللائحة المعمول بها فى بطولة كأس السوبر المصري لا تنص على أي مخالفة ضد زيزو بعد تجاهل مصافحته لـ هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك.

وشدد المصدر علي أن لائحة إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تعاقب فقط التصرفات التي ينتج عنها أزمة أو اعتداء جسدي أو لفظي قبل وأثناء وبعد المباراة مشيرا إلي أن زيزو لم يصدر منه أي حالة من هذه الحالات الثلاثة.

ايمن يونس هزيمة الزمالك السوبر المحلي

