قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فضل الله عن إعلان حسام حسن قائمة المنتخب: المنطق الرياضي قبل القرار

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

علق الدكتور محمد فضل الله الخبير الإستراتيجي الرياضي الدولي علي إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية الدولية.

قال فضل الله عن إعلان حسام حسن قائمة المنتخب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المنطق الرياضي قبل القرار.. عندما يكون الهدف من متابعة البطولات المحلية تقييم الحالة الفنية والبدنية للاعبين واختيار الأنسب للمرحلة المقبلة، فإن المنطق الرياضي يفرض أن يتم إعلان الاختيارات بعد انتهاء البطولة لا في منتصفها.

أضاف فضل الله عن قرار إعلان حسام حسن قائمة المنتخب: حتى تكتمل الصورة وتُمنح جميع العناصر فرصتها العادلة في التقييم ، فالقرارات المبكرة تُفقد العدالة توازنها، وتغلق الباب أمام من قد يثبت جدارته في اللحظات الحاسمة، حيث تتجلى القيمة الحقيقية للاعب في ميادين الضغط والتحدي، لا في البدايات العابرة.

الجميع غاضبون من حسام حسن

نشبت أزمة حادة داخل معسكر نادي الزمالك إثر إعلان حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني استبعاد ناصر ماهر نجم القلعة البيضاء من قائمة الفراعنة الكبار استعدادا لدورة الإمارات الودية الدولية.بدأت ملامح الأزمة عقب إعلان حسام حسن استبعاد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك من قائمة منتخب مصر الوطني المشاركة فى دورة الإمارات الودية الدولية ما خلق حالة من الغضب لدي اللاعب وزملائه فى معسكر نهائي كأس السوبر المصري.

وما عزز من حالة الغضب داخل معسكر نادي الزمالك توقيت إعلان حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني عن قائمة الفراعنة الكبار واستبعاد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك قبل مباراة نهائي كاس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي نادي الأهلي اليوم الأحد.

الأمر الذي عبر عنه أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأعرب عن غضبه بشكل شخصي من قرار حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني مشددا على أن اللاعب سيكون أساسي فى تشكيل الفارس الأبيض بنهائي كاس السوبر المصري.

قائمة منتخب مصر بدون نجم الزمالك


أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن عن القائمة الرسمية للاعبين لمُعسكر منتخب مصر في شهر نوفمبر بالإمارات، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية.

خط الوسط: حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاتة، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مروان عثمان، عمر مرموش.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويخوض منتخب مصر مباراتين في البطولة:

14 نوفمبر: مصر × أوزبكستان

18 نوفمبر: المباراة النهائية بين الفائزين، فيما يلتقي الفريقان الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

حسام حسن محمد فضل الله منتخب مصر ناصر ماهر دورة الإمارات الودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

زغلول النجار

وفاة الداعية الإسلامي زغلول النجار عن عمر 92 عاما

الصلاة على النبي

داعية إسلامي: الصلاة على النبي أعظم القربات إلى الله وهي باب الوصول للسعادة في الدنيا والآخرة

السوشيال ميديا

عالم بالأوقاف يحذر: غرق الأهل والأبناء في السوشيال ميديا يعطل التربية الإيمانية

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد