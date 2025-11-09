فضل الله عن إعلان حسام حسن قائمة المنتخب: المنطق الرياضي قبل القرار

علق الدكتور محمد فضل الله الخبير الإستراتيجي الرياضي الدولي علي إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية الدولية.

قال فضل الله عن إعلان حسام حسن قائمة المنتخب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المنطق الرياضي قبل القرار.. عندما يكون الهدف من متابعة البطولات المحلية تقييم الحالة الفنية والبدنية للاعبين واختيار الأنسب للمرحلة المقبلة، فإن المنطق الرياضي يفرض أن يتم إعلان الاختيارات بعد انتهاء البطولة لا في منتصفها.

أضاف فضل الله عن قرار إعلان حسام حسن قائمة المنتخب: حتى تكتمل الصورة وتُمنح جميع العناصر فرصتها العادلة في التقييم ، فالقرارات المبكرة تُفقد العدالة توازنها، وتغلق الباب أمام من قد يثبت جدارته في اللحظات الحاسمة، حيث تتجلى القيمة الحقيقية للاعب في ميادين الضغط والتحدي، لا في البدايات العابرة.

الجميع غاضبون من حسام حسن

نشبت أزمة حادة داخل معسكر نادي الزمالك إثر إعلان حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني استبعاد ناصر ماهر نجم القلعة البيضاء من قائمة الفراعنة الكبار استعدادا لدورة الإمارات الودية الدولية.بدأت ملامح الأزمة عقب إعلان حسام حسن استبعاد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك من قائمة منتخب مصر الوطني المشاركة فى دورة الإمارات الودية الدولية ما خلق حالة من الغضب لدي اللاعب وزملائه فى معسكر نهائي كأس السوبر المصري.

وما عزز من حالة الغضب داخل معسكر نادي الزمالك توقيت إعلان حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني عن قائمة الفراعنة الكبار واستبعاد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك قبل مباراة نهائي كاس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي نادي الأهلي اليوم الأحد.

الأمر الذي عبر عنه أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأعرب عن غضبه بشكل شخصي من قرار حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني مشددا على أن اللاعب سيكون أساسي فى تشكيل الفارس الأبيض بنهائي كاس السوبر المصري.

قائمة منتخب مصر بدون نجم الزمالك



أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن عن القائمة الرسمية للاعبين لمُعسكر منتخب مصر في شهر نوفمبر بالإمارات، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية.

خط الوسط: حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاتة، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مروان عثمان، عمر مرموش.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويخوض منتخب مصر مباراتين في البطولة:

14 نوفمبر: مصر × أوزبكستان

18 نوفمبر: المباراة النهائية بين الفائزين، فيما يلتقي الفريقان الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.