ميدو: قائمة المنتخب كان يجب الإعلان عنها بعد السوبر.. وسنصل بعيدًا في أمم إفريقيا

أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن استيائه من إعلان قائمة منتخب مصر للتوقف الدولي قبل يوم من نهائي كأس السوبر المصري.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه أوضة اللبس:" كان لابد من الانتظار حتى نهاية بطولة السوبر ثم الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب".

وواصل:" سعيد جدًا بسبب عودة أحمد الشناوي لقائمة منتخب مصر من جديد، مؤكدًا انه يستحق التواجد لما يقدمه من مستويات كبيرة مع بيراميدز".

وأتم:" أتوقع أن يصل المنتخب المصري بعيدًا في البطولة القارية بالمغرب على الأقل للدور نصف النهائي ولما لا من الممكن أن نحصل على البطولة القارية من جديد مع العميد بالروح والعزيمة الكبيرة بين عناصر المنتخب".