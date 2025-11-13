قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
رياضة

ميدو: قائمة المنتخب كان يجب الإعلان عنها بعد السوبر.. وسنصل بعيدًا في أمم إفريقيا

رباب الهواري

أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن استيائه من إعلان قائمة منتخب مصر للتوقف الدولي قبل يوم  من نهائي كأس السوبر المصري.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه أوضة اللبس:" كان لابد من الانتظار حتى نهاية بطولة السوبر ثم الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب".

وواصل:" سعيد جدًا بسبب عودة أحمد الشناوي لقائمة منتخب مصر من جديد، مؤكدًا انه يستحق التواجد لما يقدمه من مستويات كبيرة مع بيراميدز".

وأتم:" أتوقع أن يصل المنتخب المصري بعيدًا في البطولة القارية بالمغرب على الأقل للدور نصف النهائي ولما لا من الممكن أن نحصل على البطولة القارية من جديد مع العميد بالروح والعزيمة الكبيرة بين عناصر المنتخب".

