بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا؛ للتحذير من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على مناطق من شمال البلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة.



تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الخميس، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 26 15

بنهــــا 25 17

دمنهور 24 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 16

دمياط 25 19

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 27 21

السويس 26 20

العريش 25 17

رفح 24 17

رأس سدر 26 19

نخل 26 16

كاترين 23 10

الطور 25 18

طابا 25 16

شرم الشيخ 31 23

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 15

سيوة 24 13

رأس غارب 31 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 22

شلاتين 31 21

حلايب 28 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 25 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 15

أسيوط 26 15

سوهاج 27 16

قنا 30 17

الأقصر 30 18

أسوان 31 20

الوادي الجديد 28 17

أبوسمبل 20 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 32 20

المدينة 32 20

الرياض 27 17

المنامة 29 23

أبوظبي 32 21

الدوحة 30 22

الكويت 27 19

دمشق 24 08

بيروت 24 20

عمان 21 13

القدس 20 12

غزة 25 18

بغداد 32 18

مسقط 29 23

صنعاء 23 08

الخرطوم 37 25

طرابلس 23 15

تونس 26 14

الجزائر 27 20

الرباط 25 14

نواكشوط 30 21

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 03

إسطنبول 17 10

إسلام آباد 25 10

نيودلهي 26 14

جاكرتا 31 23

بكين 16 01

كوالالمبور 32 24

طوكيو 16 12

أثينا 20 09

روما 20 08

باريس 17 11

مدريد 19 10

برلين 16 09

لندن 16 13

مونتريال 02 00

موسكو 05 04

نيويورك 12 04

واشنطن 13 03

أديس أبابا 24 10

