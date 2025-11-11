الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا /الأربعاء/ طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق مع تواجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على ( السلوم – مطروح – العلمين ) على فترات متقطعة. 

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. 

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 26 18 
العاصمة الإدارية 27 17 
6 أكتوبر 27 16 
بنها 26 18 
دمنهور 25 17 
وادى النطرون 27 17 
كفر الشيخ 25 18 
المنصورة 25 17 
الزقازيق 27 18 
شبين الكوم 25 17 
طنطا 25 17 
دمياط 26 22 
بورسعيد 26 23 
الإسماعيلية 27 17 
السويس 26 18 
العريش 27 17 
رفح 26 16 
رأس سدر 27 17 
نخل 26 13 
كاترين 24 10 
الطور 27 18 
طابا 27 15 
شرم الشيخ 32 22 
الإسكندرية 27 16 
العلمين 25 16 
مطروح 25 16 
السلوم 24 15 
سيوة 26 13 
رأس غارب 30 22 
الغردقة 31 20 
سفاجا 32 21 
مرسى علم 30 22 
الشلاتين 31 21 
حلايب 29 22 
أبو رماد 30 21 
رأس حدربة 28 22 
الفيوم 27 17 
بني سويف 27 17 
المنيا 28 16 
أسيوط 29 16 
سوهاج 31 18 
قنا 33 20 
الأقصر 32 19 
أسوان 33 21 
الوادي الجديد 32 18 
أبوسمبل 33 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة 34 24
المدينة 32 18
الرياض 27 17
المنامة 29 23 
أبوظبي 32 23 
الدوحة 30 22 
الكويت 30 15
دمشق 24 10 
بيروت 24 20 
عمان 23 13 
القدس 22 12 
غزة 25 20 
بغداد 32 18 
مسقط 29 23 
صنعاء 23 08 
الخرطوم 37 25 
طرابلس 23 15 
تونس 24 14
الجزائر 24 15 
الرباط 25 14 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 16 03
إسطنبول 17 10
إسلام آباد 25 10
نيودلهي 26 14 
جاكرتا 31 23    
بكين 18 05 
كوالالمبور 32 24
طوكيو 16 10 
أثينا 20 11 
روما 20 08 
باريس 17 11 
مدريد 19 10 
برلين 12 06
لندن 16 13
مونتريال 02 01
موسكو 05 04 
نيويورك 10 02
واشنطن 13 03
نواكشوط 30 21 
أديس أبابا 22 10 . 

هيئة الأرصاد طقس الظواهر الجوية

