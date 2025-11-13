السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير

تواصل السفارات والقنصليات المصرية، استمراراً للفعاليات التي تقيمها البعثات المصرية في الخارج بمناسبة الافتتاح المهيب للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر الجاري، جهودها الداعمة للترويج للحدث التاريخي ولإبراز الصرح الثقافي الاستثنائي والذي يجسد ثراء الحضارة المصرية القديمة.

حشد الاهتمام الدولي

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة ،في بيان الأربعاء، أن الجهود الدبلوماسية تستمر في حشد الاهتمام الدولي بهذا الصرح الفريد، لما يمثله من احتفاء بعظمة التاريخ المصري.

وأضافت أن هذه الجهود تتواصل للتأكيد على أن المتحف المصري الكبير هو رمز لنهضة ثقافية حديثة تعيد تقديم التاريخ المصري للعالم بأسلوب معاصر يليق بمكانة مصر بين دول العالم.