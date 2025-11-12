البابا تواضروس يوضح كيف تستغل وقتك وتثق في تدبير الله

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من كنيسة الشهيد مار جرجس بخماروية، التابعة لكنائس قطاع شبرا الشمالية بالقاهرة، بالتزامن مع احتفالها باليوبيل المئوي لتأسيسها، وبُثت العظة عبر القنوات المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة.

أصحاحات متخصصة

تحدث قداسة البابا في إطار سلسلة "أصحاحات متخصصة" عن موضوع "الله المُطَّلع على كل شيء"، مستشهدًا بجزء من الأصحاح الثالث من سفر الجامعة، موضحًا أن "الوقت هو أعمارنا وله قيمة في حياة الإنسان"، وأن الله صانع الكل في حينه.

وأشار إلى أن الله لا يتأخر أبدًا بل يصنع كل شيء في وقته، كما حدث مع يوسف الصديق، وأن لكل وقت معنى ورسالة مثلما حدث مع أيوب وداود، داعيًا إلى الحكمة في استغلال الوقت مثل العذارى الحكيمات ونحميا الذي بنى أسوار أورشليم في ٥٢ يومًا.

وأكد قداسته أن الانتظار والصبر فضيلة، مستشهدًا بقول القديس يوحنا ذهبي الفم: "الله عندما يعطيك أو لا يعطيك إنما يفعل ذلك لخيرك"، وضرب مثالًا بحنة أم صموئيل التي نالت بركة الله في الوقت المناسب.

واختتم قداسته بالتأكيد على ضرورة اغتنام الوقت وعدم إضاعته في ما لا ينفع، مستشهدًا بقول الرسول بولس: "مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة" (أف ٥: ١٦).