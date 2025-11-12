البابا تواضروس: العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى المحبة الحقيقية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة،ظهر اليوم الأربعاء، السيدة أنجلينا آيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.

عمق الحضارة والتاريخ القبطي

دار الحديث خلال اللقاء حول مفهوم الوحدة في إطار التنوع، وقد قدّم قداسة البابا شرحًا عن تاريخ مصر العريق وغنى حضارتها الممتدة عبر العصور، مستعرضًا أيضًا التاريخ القبطي العميق، وما يميز المصريين من ترابط نابع من تتابع الحضارات السبع التي شهدها التاريخ المصري.

كما أشار قداسة البابا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى وبالدولة المصرية، مؤكدًا أن العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى المحبة الحقيقية.