للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرًا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏ جيلي باندينو موديل 2010 ‏.‏

تأتي سيارة جيلي باندينو موديل 2010 بتصميم هاتشباك صغيرة ومدمجة ذات 5 أبواب، مما يجعلها مثالية للقيادة داخل المدن المزدحمة، تتميز بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها حوالي 3.5 متر وقاعدة عجلات تقارب 2.34 متر، مما يمنحها قدرة جيدة على المناورة وركنها بسهولة.

و تعتمد جيلي باندينو موديل 2010، على محرك بسعة 1.3 لتر يولد قوة تصل إلى حوالي 84 حصانا، مما يوفر أداء مناسب للتنقلات اليومية، يتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات يرسل القوة إلى العجلات الأمامية.

تتضمن الميزات الأساسية للسيارة جيلي باندينو موديل 201، بنظام تكييف للهواء، ونظام صوتي (راديو وكاسيت)، وزجاج كهربائي، ومقاعد من القماش، قد تحتوي بعض الطرازات على جنوط من الألمنيوم مقاس 14 بوصة، وتوفر مستويات أمان أساسية تشمل فرامل مانعة للانغلاق (ABS) ووسائد هوائية أمامية.

أما عن أسعار السيارة جيلي باندينو موديل 2010‏، داخل سوق السيارات المحلي فتتراوح ما بين 170 الف جنيه الى 200 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة.