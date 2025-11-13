والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة

كشف والد ضحية حادث المنوفية المأساوي تفاصيل جديدة حول مقتل ابنته على يد زوجها، مؤكدًا أنها كانت معروفة بحسن الخلق والتدين والتفوق الدراسي، وكان الجميع يشهد لها بأنها حافظة لكتاب الله الكريم.

وقال والد الضحية، خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ابنته كانت تبلغ من العمر 21 عامًا وتخرجت في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، مشيرا إلى أنها كانت على تواصل دائم مع زوجها عبر الهاتف حتى بعد ولادتها الأخيرة، ولم يكن هناك ما ينذر بوقوع الكارثة.

وأضاف أن ابنته وضعت مولودها قبل خمسة أيام فقط، وكان من المقرر أن تؤدي امتحاناتها الجامعية قريبا.

وأوضح أن الطفل لم يتجاوز عمره ستة أشهر وقت الجريمة، وأن الزوج عاد إلى مصر بشكل مفاجئ بعد فترة من السفر.