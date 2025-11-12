لسه راجعة بيتها.. الخلافات الزوجية تسببت في إنهاء حياة سيدة المنوفية

تسود حالة من الحزن بين ابناء قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب مقتل سيدة على يد زوجها بسبب خلافات زوجية.

وأكد أهالي القرية، أن المجني عليها تركت طفلين صغيرين، وفوجئ الجميع بالخبر بعد خلافات زوجية بين المجني عليها والمتهم.

واضاف الاهالي، أن خلافات زوجية نشبت بين المجني عليها والمتهم وتركت المنزل منذ 6 أشهر بعد خلاف بينهما ولكنها عادت منذ ايام.

وتابع الاهالي، ان خلاف نشب بين المجني عليها والمتهم بعد عودتها لمنزلها مما ادي الي نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت الي مشاجرة فقام علي اثرها المتهم بخنق الزوجة وفر هاربا.

فيما تمكنت قوات الأمن في المنوفية من ضبط المتهم معترفا بارتكابه الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهم.

كان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة خنقا بقرية كفر السنابسة.

بالانتقال تبين ان المجني عليها ساميه س تعدي عليها زوجها بالخنق، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم.

تم ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.