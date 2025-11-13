الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس

أيماناً من جامعة عين شمس برسالتها التنويرية، ودورها التثقيفي في بناء وعي طلابها ، وسعيها الدائم لغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس أبنائها الطلاب ، من خلال الاهتمام بتقديم نماذج مؤثرة وملهمة للشباب من الدعاة والمفكرين الذين يجمعون بين الخطاب الديني المستنير والفكر الوعي المتوازن.

وحرصاً من جامعة عين شمس علي رفع المستوى التثقيفي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات الشابة، و تحت رعاية أ. د. محمد ضياء زين العابدين - رئيس جامعة عين شمس، تنظم أسرة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس ندوة حوارية مع الداعية الديني مصطفى حسني

ذلك يوم غد الخميس الموافق 13/ 11/ 2025 الساعة 12 ظهرًا بمدرج النوري بكلية التجارة.

تنسيق وإشراف إداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب