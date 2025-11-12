فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل تعدي شخص على فتاة في مدخل عقار بمنطقة جسر السويس.

تفاصيل تعدي شخص على فتاة في جسر السويس

حيث تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن المتهم والد الفتاة وأنها كانت لدى شقيقتها في ذات العقار ورفضت العودة معه فقام بالتعدي عليها في مدخل العقار وبعد سقوطها فر هاربا.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنا تعدي شخص على فتاة في مدخل عقار ورطم رأسها في الحائط وسقوطها أرضا.

وبالفحص تبين أن الواقعة في منطقة جسر السويس بالقاهرة ولم يتم تحرير محضر بها وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم الظاهر في مقطع الفيديو وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.