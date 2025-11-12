بسبب سوء معاملته.. طالب يشعل النار فى سطح منزل جده بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ماتم تداوله على أحد المواقع الأخبارية بشأن نشوب حريق ببعض المخلفات أعلى سطح عقار ملك أحد الأشخاص بكفر الشيخ .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم من الأهالى بنشوب حريق ببعض المخلفات أعلى سطح عقار كائن بدائرة المركز.

على الفور تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع إمتداده دون حدوث أى إصابات .. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب " حفيد مالك العقار"– مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسوء معاملة جدة له .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .