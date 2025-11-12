كواليس نشوب حريق في مصنع أعلاف بأكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فجر اليوم، على حريق اندلع داخل مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا، يفيد باندلاع النيران داخل مصنع أعلاف، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.

تمت السيطرة على الحريق بالكامل، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وابلاغ جهات التحقيق المختصة بالتحقيقات، لبدء تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.