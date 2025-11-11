قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
انتهاء عمليات تصويت مجلس النواب في يومها الثاني
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.. الإفتاء تكشف حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
سيطرة وعمليات تبريد.. التفاصيل الكاملة لحريق المتحف الزراعي بالدقي

ندى سويفى

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الحريق الذي اندلع داخل حديقة المتحف الزراعي بالدقي كان نتيجة اشتعال مخلفات ناتجة عن أعمال تقليم الأشجار، والتي كانت متجمعة استعدادًا لنقلها خارج نطاق المتحف، دون وجود أي شبهة جنائية في الواقعة حتى الآن.

وأكدت التحريات أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق، موضحة أن النيران كانت محدودة ومحصورة في منطقة بعيدة عن أي منشآت أو مقتنيات أثرية داخل المتحف.

وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وتم التعامل السريع مع النيران وإجراء عمليات الإخماد والتبريد تحت إشراف قوات الحماية المدنية، مع اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تجدد الاشتعال.

كما دفعت الجهات المختصة بسيارة إسعاف إلى المكان دون تسجيل أي إصابات أو حالات اختناق.

وأفادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، بأن الموقع آمن ومستقر، داعية المواطنين إلى عدم تداول معلومات مغلوطة أو الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل.

وتواصل أجهزة الأمن مراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال العاملين لتأكيد أسباب الحريق بشكل نهائي، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

