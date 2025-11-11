سيطرة وعمليات تبريد.. التفاصيل الكاملة لحريق المتحف الزراعي بالدقي

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الحريق الذي اندلع داخل حديقة المتحف الزراعي بالدقي كان نتيجة اشتعال مخلفات ناتجة عن أعمال تقليم الأشجار، والتي كانت متجمعة استعدادًا لنقلها خارج نطاق المتحف، دون وجود أي شبهة جنائية في الواقعة حتى الآن.

وأكدت التحريات أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق، موضحة أن النيران كانت محدودة ومحصورة في منطقة بعيدة عن أي منشآت أو مقتنيات أثرية داخل المتحف.

وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وتم التعامل السريع مع النيران وإجراء عمليات الإخماد والتبريد تحت إشراف قوات الحماية المدنية، مع اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تجدد الاشتعال.

كما دفعت الجهات المختصة بسيارة إسعاف إلى المكان دون تسجيل أي إصابات أو حالات اختناق.

وأفادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، بأن الموقع آمن ومستقر، داعية المواطنين إلى عدم تداول معلومات مغلوطة أو الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل.

وتواصل أجهزة الأمن مراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال العاملين لتأكيد أسباب الحريق بشكل نهائي، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.