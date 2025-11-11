الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص

اكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه قد تمت السيطرة الكاملة والفورية على الحريق المحدود الذي نشب داخل حرم المتحف الزراعي في الدقي.

لا توجد خسائر

وأشارت الوزارة الى أن الحريق تركز في منطقة تجميع مخلفات تقليم الأشجار، والتي كان قد تم تجهيزها للنقل خارج المتحف، لافتة إلى أن الحريق كان بعيد تمامًا عن المباني، كما لم يسفر الحريق عن أي خسائر.

وشددت الوزارة على ان فرق الإطفاء، قد تمكنت من السيطرة على الموقف، وإخماد الحريق، مؤكدة أن الوضع داخل المتحف الزراعي آمن وتحت السيطرة التامة.

تفاصيل الحريق

كما كشف محمود الأعرج المتحدث بإسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل اندلاع حريق بالمتحف الزراعى بالدقى ، قائلا :" حريق محدود وتم السيطرة عليه بشكل سريع ولا توجد أى إصابات نتيجة لهذا الحريق " .

وأشار "الأعرج" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن الحريق اندلع بعيدا عن اى مبني بالمتحف وكان فى مخلفات تقليم الأشجار ، حيث تتم حاليا عملية تطوير بالمتحف وبالتالى يتم ضبط الأشجار من ضمن هذا التطوير.

وأكد "متحدث وزارة الزراعة" أن الوضع حاليا مطمئن جدا ولايوجد أى قلق من الحريق.

وكان قد أعلن وزير الزراعة أن التشغيل التجريبي للمتحف سوف يستمر لمدة أسبوعين، مع فتح أبوابه أمام الجمهور مجانًا يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وهذه الفترة التجريبية تعتبر خطوة حيوية لتقييم كافة الخدمات التي يقدمها المتحف واستقبال ملاحظات الزوار، مما يساهم في تحسين تجربة الزيارة قبل الافتتاح الرسمي.

ووفقًا لتصريحات اللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف، فإن الدخول المجاني يهدف إلى تشجيع المواطنين على زيارة المتحف والتفاعل مع محتوياته القيمة.

ويضم المتحف كنوزًا أثرية وتاريخية نادرة، منها أدوات زراعية قديمة، ونماذج أثرية لنباتات ومحاصيل تاريخية، ووثائق تسجل مراحل تطور الزراعة، إلى جانب مجسمات وأعمال فنية توضح العلاقة المتجذرة بين الإنسان المصري والأرض عبر آلاف السنين.

كما يحتوي على عدد من الأجنحة المتخصصة التي تثري التجربة الثقافية للزائرين، مثل المتحف اليوناني والروماني، ومتحف الصداقة الصينية، والمتحف الملكي، والسينما الملكية، والمكتبة التراثية التي تضم مجموعة ضخمة من الكتب والدراسات والخرائط النادرة، بعضها يعود لعقود مضت، و هذا التنوع يتيح للزائرين تجربة شاملة تتجاوز الزراعة لتشمل التاريخ والفن والعلاقات الدولية المرتبطة بالتنمية الزراعية.