بسبب الأشجار.. تفاصيل اندلاع حريق بالمتحف الزراعي في الدقي

كشف محمود الأعرج المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل اندلاع حريق بالمتحف الزراعى بالدقى، قائلا :" حريق محدود وتمت السيطرة عليه بشكل سريع ولا توجد أى إصابات نتيجة لهذا الحريق " .

الحريق بعيد عن المباني

وأشار "الأعرج" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " إلي أن الحريق اندلع بعيدا عن اى مبني بالمتحف وكان فى مخلفات تقليم الأشجار ، حيث تتم حاليا عملية تطوير بالمتحف وبالتالى يتم ضبط الأشجار من ضمن هذا التطوير.

وأكد "متحدث وزارة الزراعة" أن الوضع حاليا مطمئن جدا ولا يوجد أى قلق من الحريق.

وأعلن وزير الزراعة أن التشغيل التجريبي للمتحف سوف يستمر لمدة أسبوعين، مع فتح أبوابه أمام الجمهور مجانًا يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وهذه الفترة التجريبية تعتبر خطوة حيوية لتقييم كافة الخدمات التي يقدمها المتحف واستقبال ملاحظات الزوار، ما يساهم في تحسين تجربة الزيارة قبل الافتتاح الرسمي.

ووفقًا لتصريحات اللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف، فإن الدخول المجاني يهدف إلى تشجيع المواطنين على زيارة المتحف والتفاعل مع محتوياته القيمة.

ويضم المتحف كنوزًا أثرية وتاريخية نادرة، منها أدوات زراعية قديمة، ونماذج أثرية لنباتات ومحاصيل تاريخية، ووثائق تسجل مراحل تطور الزراعة، إلى جانب مجسمات وأعمال فنية توضح العلاقة المتجذرة بين الإنسان المصري والأرض عبر آلاف السنين.

كما يحتوي على عدد من الأجنحة المتخصصة التي تثري التجربة الثقافية للزائرين، مثل المتحف اليوناني والروماني، ومتحف الصداقة الصينية، والمتحف الملكي، والسينما الملكية، والمكتبة التراثية التي تضم مجموعة ضخمة من الكتب والدراسات والخرائط النادرة، بعضها يعود لعقود مضت، وهذا التنوع يتيح للزائرين تجربة شاملة تتجاوز الزراعة لتشمل التاريخ والفن والعلاقات الدولية المرتبطة بالتنمية الزراعية.