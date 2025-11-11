أكثر من 18 ألف عينة.. الزراعة تكشف أبرز جهود المركزي لمتبقيات المبيدات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، قد استقبل خلال شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 18 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تم تحليلها بالأقسام المختلفة بالمعمل وإصدار النتائج الخاصة بها.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي حول أبرز جهود المعمل خلال شهر أكتوير الماضي، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، والمساهمة في دعم المركزي لمتبقيات المبيدات الصادرات الزراعية المصرية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي، تحليل عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 3 آلاف عينة، فضلا عن تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت أكثر من 1000 عينة، إضافة إلى تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 13 ألف عينة تقريبا، كما تم فحص أكثر من 500 عينة لمشروع الرصد الوطني، ليتجاوز إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الشهر ذاته 18 ألف عينة تقريبا.

وأوضحت مدير المعمل، أن المعمل قد شهد عدة أنشطة على المستوى الدولي خلال أكتوبر، حيث استقبل المعمل وفد المفوضية الأوروبية لمراجعة وتقييم منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات بالمعمل كأحد الجهات المنوط بها تحليل صادرات مصر الزراعية للإتحاد الأوروبى برفقة مسئولي الإدارة المركزية للحجر الزراعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إطار زيارة البعثة للمراجعة والتقييم على الإجراءات الرقابية لصادرات مصر الزراعية للإتحاد الأوروبى، بالإضافة لمشاركة المعمل بمحاضرة عن المعمل ودوره خلال الافتتاح الرسمي لاجتماعات هذه اللجنة.

وأشارت إلى استقبال المعمل زيارة علمية من المملكة الأردنية فى إطار الزيارة الرسمية للمعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية، كما قام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، بتكريم المعمل لاختياره معملا مرجعيًا لدول الكوميسا في فحص متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية، لافتا إلى مشاركة المعمل ايضا بالجلسة الثانية فى فاعليات النسخة الثالثة من مؤتمر الزراعة والغذاء بعنوان "الطريق نحو المستقبل: تنمية مستدامة وصادرات تنافسية" وذلك فى إطار الدور الحيوى الذى تقوم به منظومة سلامة الغذاء فى دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت عبداللاه إلى تنظيم المعمل بالتعاون مع كروب لايف مصر ، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ورشة عمل في النوبارية، استهدفت دعم منتجي ومصدري محصول الفراولة، حيث ناقشت الورشة أهمية متبقيات المبيدات وتأثيرها المباشر على عمليات الإنتاج والتصدير في مصر، حيث شارك بالحضور أكثر من 100 ممثل عن شركات إنتاج وتصدير محصول الفراولة.

وقالت إن المعمل قد شارك أيضا خلال أكتوبر في فعاليات أخرى هامة، حيث ساهم في تطوير الكوادر البحثية من خلال التدريب نظم الجودة وطرق التحليل بالمعمل من خلال المشاركة في التدريب الإقليمي الذي تنظمه كروب لايف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على فترات ما قبل الحصاد للمبيدات وكذا المشاركة في الاجتماع السنوي على المستوى الإقليمي الذي نظمته كروب لايف وشارك فيه العديد من دول المنطقة، كما قام المعمل بتنظيم برنامج تدريبي للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من القطاعين الخاص والحكومي حول طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبيولوجى فى الأغذية، وأخيرًا مشاركة المعمل فى الجلسة النقاشية لمهرجان النباتات الطبية والعطرية الرابع تحت عنوان :"متطلبات سلامة الغذاء للنباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها وفق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية" والمنعقد فى محافظة بنى سويف.