وكيل الزراعة بالوادي الجديد: حملات مشددة لمراقبة صرف الأسمدة لموسم الشتاء

تابع الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد أعمال حملات الرقابة علي الجمعيات التعاونية الزراعية بقرى جناح وعارف والخرطوم وبولاق وبورسعيد وناصر والثورة والوحدات الزراعية بمناسبة بدء صرف الأسمدة الشتوية موسم 2025/2026 طبقا للتعليمات الوزارية الواردة.

وتم التأكيد بالالتزام التام بتعليمات اللجنة التنسيقية لصرف الأسمدة المنظمة لعمليات الصرف وعدد شيكاره الأسمدة التى تصرف للمحاصيل الاستراتيجية والبستانية.

توزيع الاسمدة على المزارعين

وشدد المرسي على التنبيه بضرورة توقيع المزارع على اقرار الزراعة الموجود فى الجمعية قبل الصرف ووجود 4 زراعة و تم التاكد من وجود الإعلان عن أسعار الأسمدة بالنسبة للأسمدة المدعمة 269 جنيه يوريا 264 جنيه نترات وأسماء مديري الإدارات الزراعية والتعاونية ووكيل الوزارة بارقام تليفوناتهم بمكان ظاهر بالجمعيات كما جاء بالمنشور الوزارى، مؤكدًا على استمرار حملات متابعة صرف الاسمدة علي مستوي المحافظة.