النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية عبر تطبيق “My Orange”

أعلنت النيابة العامة أنه في في إطار توجيهات المستشار النائب العام نحو تعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، أطلقت النيابة العامة اليوم، الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق (My Orange) على الهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون مع شركة “أورانج مصر”، في احتفال رسمي أُقيم بمقر مكتب النائب العام، بحضور قيادات النيابة العامة ومسؤولي الشركة.

يأتي ذلك استمرارًا لنهج النيابة العامة في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية نحو تحقيق عدالة رقمية متكاملة وخدمات أقرب إلى المواطنين، من خلال توسيع قنوات الوصول إلى خدماتها عبر المنصات الحكومية والخاصة، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الاستخدام.

ويمكن للمواطنين من خلال تطبيق (My Orange) الاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة، ومنها:

• الاستعلام عن حالة القضايا (الجنائية – الأسرة).

• الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام الجنائية وقضايا الأسرة.

• الحصول على صور رسمية من محاضر الجلسات في القضايا الجنائية والأحوال الشخصية.

• استخراج الشهادات الرسمية الخاصة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة.

• سداد الغرامات المرورية إلكترونيًا، والتظلم منها، واستلام شهادات براءة الذمة.

• متابعة الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة.

وتؤكد النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمات عبر تطبيق “My Orange” يعد خطوة جديدة ضمن منظومة التحول الرقمي للنيابة العامة، ويأتي في إطار تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة ومقدمي الخدمات الإلكترونية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.