حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة
منظومة التأمين الصحي الشامل تنجح في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة لـ 53.8٪
محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.
الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات
رئيس الوزراء لـ وزير الكيماويات الهندي: صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عملنا
النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية عبر تطبيق “My Orange”

النيابة العامة
النيابة العامة
كتب محمد عبدالله :

أعلنت النيابة العامة أنه في في إطار توجيهات  المستشار النائب العام نحو تعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، أطلقت النيابة العامة اليوم، الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق (My Orange) على الهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون مع شركة “أورانج مصر”، في احتفال رسمي أُقيم بمقر مكتب النائب العام، بحضور قيادات النيابة العامة ومسؤولي الشركة.

يأتي ذلك استمرارًا لنهج النيابة العامة في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية نحو تحقيق عدالة رقمية متكاملة وخدمات أقرب إلى المواطنين، من خلال توسيع قنوات الوصول إلى خدماتها عبر المنصات الحكومية والخاصة، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الاستخدام.

ويمكن للمواطنين من خلال تطبيق (My Orange) الاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة، ومنها:

• الاستعلام عن حالة القضايا (الجنائية – الأسرة).

• الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام الجنائية وقضايا الأسرة.

• الحصول على صور رسمية من محاضر الجلسات في القضايا الجنائية والأحوال الشخصية.

• استخراج الشهادات الرسمية الخاصة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة.

• سداد الغرامات المرورية إلكترونيًا، والتظلم منها، واستلام شهادات براءة الذمة.

• متابعة الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة.

وتؤكد النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمات عبر تطبيق “My Orange” يعد خطوة جديدة ضمن منظومة التحول الرقمي للنيابة العامة، ويأتي في إطار تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة ومقدمي الخدمات الإلكترونية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

المؤتمر العالمي للسكان

بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

الرئيس اللبناني

عون : الجيش يبذل جهودا كبيرة في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية

أرشيفية

هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة تجاوزت 55%

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

