شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبح أمرًا واقعًا؛ بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون عقب موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن بدء تطبيقه سيكون مع بداية السنة القضائية المقبلة في الأول من أكتوبر 2026.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذه الفترة ستتيح للقضاة والمحاكم فرصة كافية لإنشاء المراكز المتخصصة وفهم مواد القانون بشكل كامل قبل التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يُعد من أهم القوانين على مستوى العالم لما يتضمنه من تحديثات جوهرية تعزز العدالة وتسّرع إجراءات التقاضي.

وشدد شريف عامر، على أن من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون هي المتعلقة بالحبس الاحتياطي، حيث تم رفع عدد البدائل إلى سبعة بدائل قانونية مختلفة لتقليل اللجوء إلى الحبس إلا في أضيق الحدود، باعتباره إجراءً استثنائيًا لا يُستخدم إلا عند الضرورة القصوى.