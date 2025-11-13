مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

شهدت القيادة العامة لـ جهاز الكارابينييري في روما، مراسم تسليم سيارتين جديدتين مخصصتين للمهام العاجلة لـ نقل الأعضاء والدم، وهما مازيراتي إم سي بيورا، وألفا روميو جوليا كوادريفوليو.

جاء ذلك بحضور القائد العام الفريق سالفاتوري لونجو، وعدد من قيادات الجهاز، إلى جانب وفد رفيع من مجموعة ستيلانتس برئاسة أنطونيو فيلوسا الرئيس التنفيذي.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الاستراتيجي بين الكارابينييري وستيلانتس لتزويد الجهاز بمركبات عالية التقنية تدعم المهام الحساسة التي تمس حياة الإنسان، وتمتاز السيارتان بتجهيزات طبية خاصة تضمن سرعة وأمان نقل الأعضاء والدم في الظروف الطارئة.

وتعد مازيراتي إم سي بيورا أول سيارة من العلامة الإيطالية تنضم إلى أسطول الكارابينييري، وهي كوبيه رياضية مزودة بمحرك سداسي الأسطوانات مزدوج التيربو بقوة 630 حصانا وتقنيات متطورة من ألياف الكربون تمنحها أداء فائقا واستقرارا استثنائيا.

أما ألفا روميو جوليا كوادريفوليو، فتعتمد محركا بقوة 520 حصانا مع نظام دفع خلفي وتفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق، وتحمل شعار “البرسيم الأخضر” الذي يرمز إلى هوية ألفا روميو الرياضية العريقة.

وأشاد الفريق لونجو خلال الحفل بالتعاون مع ستيلانتس، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل اتحادا بين التميز الصناعي الإيطالي والكفاءة التشغيلية في خدمة المجتمع.

وأوضح أن السيارات الجديدة تشكل أداة إنقاذ حيوية في المهمات الطبية الحرجة.

من جهته، أعرب فيلوسا عن فخره بتعزيز التعاون مع الكارابينييري، معتبرا أن الطرازين الجديدين يجسدان مزيجا بين الأداء الراقي والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة؛ امتدادا لعلاقة تاريخية تجمع الكارابينييري بألفا روميو منذ خمسينيات القرن الماضي، لتستمر اليوم بروح متجددة تجمع بين التراث والابتكار في خدمة الوطن.