خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

تصدر اسم خبير التغذية أحمد تيمو محركات البحث بعد اعلان خبر زواجه من الفنانة مي عز الدين في اجواء عائلية بسيطة

وبحث المتابعين لمعرفة من هو زوج مي عز الدين ليتضح انه خبير تغذية ويمتلك حساب على انستجرام يتابعه فيه عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي

تم عقد القران في أجواء عائلية داخل فيلا خاصة بالإسكندرية، بحضور المقربين فقط.

مي عز الدين اكتفت بنشر صورة لخاتم الزواج عبر حسابها مع تعليق مؤثر قالت فيه:

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

لتتلقى بعدها آلاف التعليقات من جمهورها ومحبيها الذين تمنوا لها السعادة والتوفيق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي