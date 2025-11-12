مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

تصالحت فتاة جسر السويس التي ظهرت في مقطع فيديو بمدخل عقار أثناء تعدي والدها عليها، مع والدها وشقيقتها بعدما رفضت تحرير محضر فيهم.

القصة الكاملة لـ فيديو فتاة جسر السويس

قررت جهات التحقيق في القاهرة اخلاء سبيل والد فتاة جسر السويس بكفالة مالية 1000 جنيه بعد تصالحهم، ورفض الفتاة تحرير محضرا ضد والدها أو شقيقتها وأن الخلافات كانت بسبب مشاكل أسرية بينهما.

حيث انتشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمنا مشاجرة بين شخص وفتاة مع فتاة أخرى وقيام الشخص والفتاة بالتعدي على الثانية، والشخص برطم رأسها في حائط بمدخل العقار.

حيث تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن المتهم والد الفتاة وأنها كانت لدى شقيقتها في ذات العقار ورفضت العودة معه فقام بالتعدي عليها في مدخل العقار وبعد سقوطها فر هاربا.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنا تعدي شخص على فتاة في مدخل عقار ورطم رأسها في الحائط وسقوطها أرضا.

وبالفحص تبين أن الواقعة في منطقة جسر السويس بالقاهرة ولم يتم تحرير محضر بها وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم الظاهر في مقطع الفيديو وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.