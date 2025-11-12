عمره 3 أيام.. إيداع رضيع الدائري الأوسطي حضانة مستشفى حلوان

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على رضيع ملقى على الطريق الدائري الاوسطي بمنطقة حلوان بالقرب من طريق الأوتوستراد.

العثور على رضيع على الدائري الأوسطي

تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الطفل على قيد الحياة وعمره ثلاثة أيام وتم نقله إلى حضانة مستشفى حلوان العام تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ من رواد الطريق الدائري الاوسطي أفاد بالعثور على رضيع ملفوف في بطانية على الطريق الاوسطي بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ مصحوبة بسيارة إسعاف وجرى نقل الصغير إلى حضانة مستشفى حلوان العام تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.