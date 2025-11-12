بسبب سياراتهم.. أزمة تواجه المشجعين في كأس العالم 2026‏

يواجه عشاق كرة القدم تحدي غير متوقع خلال كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ظهرت أزمة تتعلق بارتفاع رسوم ركن السيارات في الملاعب المستضيفة للمباريات.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، وصلت أسعار تذاكر ركن السيارات المعروضة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى 175 دولارا في بعض المباريات، وهو مبلغ يفوق أحيانا سعر تذكرة دخول المباراة نفسها.

فعلى سبيل المثال، بلغ سعر ركن السيارة خلال مباراة نصف النهائي المقررة في دالاس يوم 14 يوليو 175 دولار، بينما تم تسعير ركن السيارات في مباراة من دور الثمانية في كانساس سيتي بـ 125 دولار، ووصل السعر لمباريات دور المجموعات إلى 75 دولار.

يذكر أن تذاكر المباريات في مرحلة المجموعات تبدأ من 60 دولار فقط، ما أثار استغراب الكثيرين من الفجوة الكبيرة بين تكاليف الحضور وتكاليف الركن.

وبينما اعتمد "فيفا" نظام التسعير المرن لتذاكر المباريات، لم تطرح حتى الآن تذاكر ركن السيارات في بعض المدن الكبرى مثل مكسيكو سيتي ونيويورك/نيوجيرسي، ما يزيد من حالة الغموض لدى المشجعين ويثير مخاوف حول تكاليف إضافية قد تواجههم خلال البطولة.