اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
تحليل أبعاد "الوقت" الأربعة في عظة البابا تواضروس
بسبب سياراتهم.. أزمة تواجه المشجعين في كأس العالم 2026‏

كريم عاطف

يواجه عشاق كرة القدم تحدي غير متوقع خلال كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ظهرت أزمة تتعلق بارتفاع رسوم ركن السيارات في الملاعب المستضيفة للمباريات.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، وصلت أسعار تذاكر ركن السيارات المعروضة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى 175 دولارا في بعض المباريات، وهو مبلغ يفوق أحيانا سعر تذكرة دخول المباراة نفسها.

فعلى سبيل المثال، بلغ سعر ركن السيارة خلال مباراة نصف النهائي المقررة في دالاس يوم 14 يوليو 175 دولار، بينما تم تسعير ركن السيارات في مباراة من دور الثمانية في كانساس سيتي بـ 125 دولار، ووصل السعر لمباريات دور المجموعات إلى 75 دولار.

يذكر أن تذاكر المباريات في مرحلة المجموعات تبدأ من 60 دولار فقط، ما أثار استغراب الكثيرين من الفجوة الكبيرة بين تكاليف الحضور وتكاليف الركن.

وبينما اعتمد "فيفا" نظام التسعير المرن لتذاكر المباريات، لم تطرح حتى الآن تذاكر ركن السيارات في بعض المدن الكبرى مثل مكسيكو سيتي ونيويورك/نيوجيرسي، ما يزيد من حالة الغموض لدى المشجعين ويثير مخاوف حول تكاليف إضافية قد تواجههم خلال البطولة.

