بالصور

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
رنا عصمت

نشرت الفنانة نرمين الفقى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ46.

وتأقت نرمين الفقى، فى الصور   باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود و نسقت معه جوارب يد باللون الاسود اللامع.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نرمين الفقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نرمين الفقي،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

May be an image of
May be an image of
May be an image of
May be an image of
نرمين الفقى تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء نرمين الفقى صور نرمين الفقى

