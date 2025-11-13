البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقّع خلال ساعات على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية مؤقتاً، منهياً بذلك أطول إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها الحديث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان رسمي، إن الرئيس ترامب “يتطلّع إلى وضع حدّ للإغلاق الذي تسبّب فيه الديمقراطيون، وإعادة الحكومة إلى العمل لخدمة الشعب الأمريكي”، مؤكدة أن مشروع القانون “يتوافق تماماً مع المقترحات التي دعمها الرئيس والجمهوريون منذ البداية” وفقا لرويترز.

ويأتي التوقيع المنتظر بعد تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40، إثر انضمام ثمانية أعضاء ديمقراطيين إلى الجمهوريين في التصويت لصالح الاتفاق، الذي يُعرف باسم “القرار المستمر”.

ويقضي المشروع بتمويل مؤقت للحكومة حتى 30 يناير 2026، بما يشمل بنوداً خاصة بالدفاع والزراعة وشؤون المحاربين القدامى.

وأكد ترامب، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء، أن توقيعه على القانون “سيفتح صفحة جديدة”، مضيفاً: “نريد أن تعود الحكومة لخدمة الشعب، وأن يحصل الموظفون الفيدراليون على مستحقاتهم بعد أسابيع من المعاناة”.

خلفية الأزمة

بدأ الإغلاق الفيدرالي في الأول من أكتوبر الماضي نتيجة خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل برامج الرعاية الصحية “أوباما كير” (ACA) وربطها بمخصصات الميزانية الجديدة. وقد أدى الإغلاق إلى تعليق أعمال آلاف الموظفين الفيدراليين، وتوقّف عدد كبير من الخدمات الحيوية في البلاد، وسط أضرار اقتصادية تجاوزت 6 مليارات دولار بحسب تقديرات مؤسسات مالية أمريكية، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

تداعيات ما بعد التوقيع

ويُتوقّع أن يؤدي توقيع ترامب إلى إعادة فتح المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب المتأخرة للموظفين خلال أيام، في خطوة من شأنها أن تخفف الضغط السياسي على الإدارة الأمريكية والكونغرس معاً. لكنّ مراقبين يرون أن الاتفاق يمثل “حلاً مؤقتاً” فقط، إذ يُموّل الحكومة لشهرين ونصف تقريباً، ما يعني إمكانية تجدد الأزمة في يناير المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم.