قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقّع خلال ساعات على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية مؤقتاً، منهياً بذلك أطول إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها الحديث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان رسمي، إن الرئيس ترامب “يتطلّع إلى وضع حدّ للإغلاق الذي تسبّب فيه الديمقراطيون، وإعادة الحكومة إلى العمل لخدمة الشعب الأمريكي”، مؤكدة أن مشروع القانون “يتوافق تماماً مع المقترحات التي دعمها الرئيس والجمهوريون منذ البداية” وفقا لرويترز.

ويأتي التوقيع المنتظر بعد تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40، إثر انضمام ثمانية أعضاء ديمقراطيين إلى الجمهوريين في التصويت لصالح الاتفاق، الذي يُعرف باسم “القرار المستمر”.

 ويقضي المشروع بتمويل مؤقت للحكومة حتى 30 يناير 2026، بما يشمل بنوداً خاصة بالدفاع والزراعة وشؤون المحاربين القدامى.

وأكد ترامب، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء، أن توقيعه على القانون “سيفتح صفحة جديدة”، مضيفاً: “نريد أن تعود الحكومة لخدمة الشعب، وأن يحصل الموظفون الفيدراليون على مستحقاتهم بعد أسابيع من المعاناة”.

خلفية الأزمة

بدأ الإغلاق الفيدرالي في الأول من أكتوبر الماضي نتيجة خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل برامج الرعاية الصحية “أوباما كير” (ACA) وربطها بمخصصات الميزانية الجديدة. وقد أدى الإغلاق إلى تعليق أعمال آلاف الموظفين الفيدراليين، وتوقّف عدد كبير من الخدمات الحيوية في البلاد، وسط أضرار اقتصادية تجاوزت 6 مليارات دولار بحسب تقديرات مؤسسات مالية أمريكية، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

تداعيات ما بعد التوقيع

ويُتوقّع أن يؤدي توقيع ترامب إلى إعادة فتح المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب المتأخرة للموظفين خلال أيام، في خطوة من شأنها أن تخفف الضغط السياسي على الإدارة الأمريكية والكونغرس معاً. لكنّ مراقبين يرون أن الاتفاق يمثل “حلاً مؤقتاً” فقط، إذ يُموّل الحكومة لشهرين ونصف تقريباً، ما يعني إمكانية تجدد الأزمة في يناير المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم.

ترامب الرئيس الأمريكي البيت الأبيض كارولين ليفيت الشعب الأمريكي الإغلاق الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

بالصور

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد