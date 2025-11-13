البيطريين تعلن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي |مستند

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجلس نقابة الأطباء البيطريين الفرعية بمحافظة قنا، والمقرر إجراؤها عام 2026.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، والمتعلق بفتح باب الترشح وفقًا لأحكام القانون رقم (48) لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الأطباء البيطريين، ولائحته الداخلية رقم (166) لسنة 1970 الصادرة بقرار من وزارة الصحة.

وأضاف البيان، أن فتح باب الترشح سيبدأ يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى السبت 13 من الشهر ذاته، لمدة عشرة أيام متصلة، على أن تُقبل الطلبات الواردة بالبريد خلال فترة التقديم، ويتم استلامها من الأحد 14 حتى الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

كما أوضحت النقابة أن الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين سيتم يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، يعقبه فتح باب الطعون والاعتراضات لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 ديسمبر، ثم التظلمات والتنازلات من 23 إلى 25 ديسمبر 2025، على أن تُقدم الطلبات يدويًا أو بموجب توكيل رسمي.

وأشار البيان إلى أن الكشوف النهائية للمرشحين ستُعلن يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 عبر الصفحة الرسمية للنقابة العامة، فيما تُجرى العملية الانتخابية يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026.

وأكدت النقابة العامة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها القانوني بإجراء انتخابات التجديد النصفي، وضمان الشفافية الكاملة في سير العملية الانتخابية وفق الضوابط المنظمة لها، مشيرة إلى أنه سيتم نشر الإعلان الرسمي بالجرائد في الموعد القانوني المحدد.