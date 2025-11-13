قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
أفضل صدقة للميت.. ثواب مستمر ينتفع به الإنسان بعد الوفاة
بعد قرنين.. أمريكا تتوقف عن سك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيطريين تعلن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي |مستند

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجلس نقابة الأطباء البيطريين الفرعية بمحافظة قنا، والمقرر إجراؤها عام 2026.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، والمتعلق بفتح باب الترشح وفقًا لأحكام القانون رقم (48) لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الأطباء البيطريين، ولائحته الداخلية رقم (166) لسنة 1970 الصادرة بقرار من وزارة الصحة.

وأضاف البيان، أن فتح باب الترشح سيبدأ يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى السبت 13 من الشهر ذاته، لمدة عشرة أيام متصلة، على أن تُقبل الطلبات الواردة بالبريد خلال فترة التقديم، ويتم استلامها من الأحد 14 حتى الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

كما أوضحت النقابة أن الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين سيتم يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، يعقبه فتح باب الطعون والاعتراضات لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 ديسمبر، ثم التظلمات والتنازلات من 23 إلى 25 ديسمبر 2025، على أن تُقدم الطلبات يدويًا أو بموجب توكيل رسمي.

وأشار البيان إلى أن الكشوف النهائية للمرشحين ستُعلن يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 عبر الصفحة الرسمية للنقابة العامة، فيما تُجرى العملية الانتخابية يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026.

وأكدت النقابة العامة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها القانوني بإجراء انتخابات التجديد النصفي، وضمان الشفافية الكاملة في سير العملية الانتخابية وفق الضوابط المنظمة لها، مشيرة إلى أنه سيتم نشر الإعلان الرسمي بالجرائد في الموعد القانوني المحدد.

النقابة العامة للأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين انتخابات الأطباء البيطريين انتخابات التجديد النصفي محافظة قنا وزارة الصحة نقابة الأطباء البيطريين بقنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ترشيحاتنا

الاهلي

خالد الغندور يكشف تفاصيل الحالة الطبية لثنائي الأهلي حسين الشحات وداري

طاهر محمد طاهر

انضباط تكتيكي.. نجم الأهلي السابق يتغنى بطاهر محمد طاهر

زيزو

الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو.. محمد أضا يكشف التفاصيل

بالصور

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد