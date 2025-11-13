قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
يصنع جيلاً.. برلمانية: رفع مكانة المعلم ودعمه «أولوية وطنية» في خطة تطوير التعليم
خطر يهدد الحياة.. كيف تواجه النباتات تغير المناخ؟
التعليم: لا مدارس تعاني من نقص معلمي المواد الأساسية.. ونسب الحضور تتجاوز 87%
خالد الصاوي: بَشِمّ المخرج الكويس.. ومستعد أشتغل مع أي حد عنده رؤية مختلفة
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية
والدة ضحية المنوفية: زوج ابنتي كان بيحب ابنه وفرحان بيه
معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي
وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتقسيم السودان
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتقسيم السودان

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
محمود محسن

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إنّ مصر  تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وفي القلب منها المؤسسة العسكرية السودانية بكل قوة، مفسرا: "لأنه لا بديل عن ذلك ولا يمكن القبول كما ذكرت بأي كيانات موازية".

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "الموقف واضح وأعلناه مرارًا وتكرارًا بطبيعة الحال، أولًا التأكيد على وحدة السودان والرفض الكامل تحت أي مسمى وتحت أي ذرائع لأي مخططات لتقسيم السودان.

وواصل: "بالتأكيد سيكون هناك رد فعل ورد فعل واضح وقوي، أي مساس بالحدود المصرية أو بالأمن القومي المصري المباشر لا يمكن السماح له، والدولة قادرة على حماية الحدود المصرية وحماية الأمن القومي المصري ومؤسسات الدولة وفي القلب الجيش الوطني المصري قادر بالتأكيد على حماية وصيانة الحدود المصرية المقدسة التي لا يمكن العبث بها من جانب أي طرف أيًا كان.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي الدولة الوطنية السودان الأمن القومي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

زيزو

تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

البيطريين تعلن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي |مستند

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

البابا تواضروس

البابا تواضروس يوضح كيف تستغل وقتك وتثق في تدبير الله

بالصور

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد