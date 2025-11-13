وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتقسيم السودان

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إنّ مصر تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وفي القلب منها المؤسسة العسكرية السودانية بكل قوة، مفسرا: "لأنه لا بديل عن ذلك ولا يمكن القبول كما ذكرت بأي كيانات موازية".

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "الموقف واضح وأعلناه مرارًا وتكرارًا بطبيعة الحال، أولًا التأكيد على وحدة السودان والرفض الكامل تحت أي مسمى وتحت أي ذرائع لأي مخططات لتقسيم السودان.

وواصل: "بالتأكيد سيكون هناك رد فعل ورد فعل واضح وقوي، أي مساس بالحدود المصرية أو بالأمن القومي المصري المباشر لا يمكن السماح له، والدولة قادرة على حماية الحدود المصرية وحماية الأمن القومي المصري ومؤسسات الدولة وفي القلب الجيش الوطني المصري قادر بالتأكيد على حماية وصيانة الحدود المصرية المقدسة التي لا يمكن العبث بها من جانب أي طرف أيًا كان.