قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة

ناصر ماهر
ناصر ماهر
محمد سمير

أكد ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، أهمية الاهتمام بمنتخب الناشئين في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس حتى بطولة إفريقيا للشباب المقبلة.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة CBC إن منتخب الناشئين يمتلك عناصر مميزة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، لكنه يحتاج إلى فترة إعداد قوية وعدم ترك اللاعبين دون نشاط، مضيفًا: "لازم يتعمل لهم إعداد كويس، ويخوضوا مباريات ودية مع منتخبات إفريقية وآسيوية لاكتساب الخبرة."

وتحدّث ضياء السيد عن أزمة ناصر ماهر مع المدير الفني حسام حسن، قائلاً إن اللاعب أخطأ في التعامل مع الموقف وكان يجب عليه التركيز مع فريقه، خاصة أنه مقبل على مباراة مهمة، مضيفًا: "كان لازم يسيب الإعلام هو اللي يقول ناصر كويس، ويسيب الباب مفتوح مع الجهاز الفني للمنتخب."

وأضاف أن ناصر ماهر أثر على أدائه في مباراة الأهلي بسبب تصرفاته، وليس بسبب استبعاده من المنتخب، مؤكدًا أن إدارة الزمالك كان يجب أن تمنع اللاعبين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال البطولة لتجنب التشتيت.

وأشار إلى أن الثنائي ياسر إبراهيم وكوكا تحلّيا بالانضباط بعد استبعادهما من المعسكر الأخير، موضحًا أن كليهما لم يدل بأي تصريحات رغم مشاركتهما في جميع المعسكرات السابقة تحت قيادة حسام حسن.

وأوضح ضياء السيد أن ياسر إبراهيم سيكون ضمن قائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة نظرًا لخبرته الكبيرة بجانب رامي ربيعة، مضيفًا أن حسام حسن أيضًا مقتنع بقدرات كوكا، وأنه سعيد بعودة أحمد فتوح إلى المنتخب بعد غياب طويل، قائلاً: "فتوح ضيّع سنتين من عمره في لا شيء، وعودته إضافة مهمة للمنتخب."

ضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر ناصر ماهر حسام حسن الجهاز الفني للمنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

الطائرة التركية

وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية

إسماعيل الليثي

ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

مباراة الأهلي والزمالك

رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

بالصور

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو
رينو
رينو

طريقة تخليل اللفت .. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة تخليل اللفت في المنزل
طريقة تخليل اللفت في المنزل
طريقة تخليل اللفت في المنزل

هل تُسبّب الماتشا تساقط الشعر؟ خبراء التغذية يكشفون الحقيقة وأبرز الفئات الأكثر تأثرًا

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد