النيل للأدوية تسجل 1.2 مليار جنيه إيرادات بنهاية 30 يونيو 2025

كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 39%، خلال العام المالي الماضي 2024-2025.

وأظهرت المؤشرات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، تحقيق صافي ربح بلغ 125.73 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل صافي ربح بلغ 90.22 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية خلال العام المالي الماضي إلى 1.29 مليار جنيه، مقابل 1.14 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتجري شركة النيل للأدوية حاليا، تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول.

خبرة تتجاوز 60 عاما

تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.

أسهم شركة النيل للأدوية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص