أرباح النيل للأدوية تقترب من 64 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي

كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحولها من الخسارة إلى الربحية خلال شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، تسجيل صافي ربح بلغ 63.9 مليون جنيه خلال شهر يوليو 2025، مقابل خسائر بلغت 18.75 مليون جنيه في الشهر نفسه من 2024.



مؤشرات سنوية



يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، حققت صافي ربح بلغ 138.87 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل صافي ربح بلغ 90.22 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة العام المالي الماضي إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.14 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.



خبرة تتجاوز 60 عاما



تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.



أسهم شركة النيل للأدوية



تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص.