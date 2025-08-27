٪6 زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2023/2024

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء الموافق 27 / 8 /2025 النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام
( عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2023/2024.
ومن أهم المؤشرات ما يلي:
أولاً: قطاع الأعمال العام - بلغت قيمـة الأصول الثابتة 1069.7 مليـار جنيـه عـــام 2023/2024 مقابـــــل 871.3 مليــار جنيه عـام 2022/2023 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 22.8٪ . - بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 142.4 مليارجنيـه عـــام 2023/2024 مقابـــــل 99.3مليــار جنيه عام2022/2023 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 43.5٪. - بلغت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 1097.0مليـــار جنيـــه عـــام 2023/2024 مقابــل 860.8 مليـار جنيــه عـام 2022/2023بنسبــة زيادة قـــدرهــا 27.4٪ ثانياً: القطاع العــــام - بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 65.3 مليارجنيـه عـــام 2023/2024 مقابـــــل 49.2 مليــار جنيه عام2022/2023 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 32.7٪ - بلغــت قيمـة صافي رأس المال المستثمر282.3مليار جنيـه عـــام 2023/2024 مقابـــــل 196.4 مليــار جنيه عـام 2022/2023 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 43.8٪ . - بلغـت قيمـــــة الأجــــــور 43.3 مليـــــار جنيـــه عـــــام 2023/ 2024 مقابـــل 38.8 مليــــــار جنيـه عـام 2022/2023بنسبة زيادة قدرها 11.6% .