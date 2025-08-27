قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتابعون ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماعا للوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، وذلك بحضور قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة.

واستهل المهندس أمين غنيم الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة، وضرورة سرعة الإنجاز مع دراسة وحل المعوقات القانونية والفنية والعقارية التي تواجهه، مشدداً على وضع خطط زمنية دقيقة للانتهاء من الملفات، ومتابعة الالتزام بها بكل حزم.

كما تم التأكيد على تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى لإزالة المعوقات ودفع العمل بملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة.

بدوره، قدَّم الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عرضاً تضمن نسب الإنجاز في دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والمستهدف استكمالها، بالإضافة إلى استعراض أعمال المرافق المنتهية والجاري تنفيذها (مياه – صرف – طرق)، وعرض أبرز المعوقات الفنية والقانونية ومقترحات الحلول، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك.

كما عرض رؤساء الأجهزة المشاركون في الاجتماع، الموقف الحالي لمدنهم، والتحديات التي تواجههم، وطرحوا مقترحات عملية في إطار تنفيذ توجيهات وزير الإسكان، حيث تم مناقشة عدد من الآليات والضوابط المزمع العمل بها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على وضع برامج زمنية واضحة ومحددة تتناسب مع حجم الطلبات المقدمة، مع متابعة تنفيذها أسبوعياً على مستوى جميع المدن، وتكليف فرق العمل المختصة بتذليل أي عقبات أمام المشروعات الجارية، وتكثيف الجهود والعمالة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الاجتماع كل من المهندس كمال بهجات، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة المحطات والشبكات، والمهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة المحطات والشبكات، والمهندس محمد حمدي، والمهندس خالد سرور، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والدكتور أحمد رضا عمارة، معاون المشرف على مكتب الوزير ومدير عام العقود بالهيئة، والمستشار أحمد فتحي السيد، معاون المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية.

كما حضر الاجتماع السادة رؤساء ومسئولو أجهزة مدن: ( الشروق – سفنكس الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – بورسعيد الجديدة – غرب بورسعيد – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، إلى جانب عدد من قيادات قطاعات الهيئة.

قطاع التنمية والإنشاءات وزير الإسكان المجتمعات العمرانية

