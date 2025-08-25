وزير الإسكان يوجه بإنهاء أعمال تطوير محور التسعين الشمالي بأفضل جَودة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محور التسعين الشمالي بمدينة القاهرة الجديدة؛ لمتابعة سير أعمال التطوير ورفع مستوى الخدمات والبنية التحتية على المحور، رافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على الأعمال الجارية لتوسعة المحور وتطوير الطرق والإنارة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لشبكات المرافق والكهرباء والصرف الصحي، ومراحل تنفيذ أعمال الرصف والتنسيق الحضاري للمحاور المتصلة بالمحور، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وربط المحاور الرئيسية بالمدينة.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية محور التسعين الشمالي في تعزيز البنية التحتية للمدينة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وجودة التنفيذ، لضمان سرعة دخول المحور الخدمة بكفاءة، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات لسكان القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، بما يرفع كفاءة النقل ويخدم مناطق سكنية وتجارية متعددة، مؤكداً متابعة اللجنة الدائمة للمرافق لكل الأعمال لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.

واختتم الوزير جولته بالمشروع بالتأكيد على استمرار الوزارة في متابعة تطوير محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة وتحديث البنية التحتية، بما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات حضارية متكاملة لسكان المدن الجديدة، وتحقيق الانسيابية المرورية والأمان لجميع مستخدمي الطريق.